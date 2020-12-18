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İstanbul merkezli 5 ilde DHKP-C operasyonu

İstanbul merkezli 5 ilde, terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

AA18 Aralık 2020 Cuma 07:06 - Güncelleme: 18 Aralık 2020 Cuma 07:06
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP-C'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından ekipler, kimliklerini tespit ettiği 27 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 5 ilde, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

Adreslerde bir süre arama yapan ekipler, örgütle bağlantılı oldukları ileri sürülen çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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