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İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı var

İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ'ye mali destek sağladığı iddia edilen iş adamlarının da aralarında bulunduğu 36 şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenlendi.

AA26 Ocak 2021 Salı 08:52 - Güncelleme: 26 Ocak 2021 Salı 08:52
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İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye finansal destek sağlayan şüphelilerin belirlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibi sürdüren ekipler hakkında gözaltı kararı verilen 36 şüpheliyi yakalamak için İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Bitlis'te eş zamanlı operasyon başlattı.

Operasyonda şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerde aramalar yapıldı.

Şüphelilerden bazılarının ByLock kullanıcısı oldukları öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

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