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İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, örgütsel iletişim yöntemi 'ankesör' soruşturması çerçevesinde haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliden 12'si yakalandı.

20 Nisan 2022 Çarşamba 11:09 - Güncelleme: 20 Nisan 2022 Çarşamba 11:09
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Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, örgütsel iletişim yöntemi "ankesör" soruşturması çerçevesinde haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliden 12'si yakalandı.

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