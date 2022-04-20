İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, örgütsel iletişim yöntemi 'ankesör' soruşturması çerçevesinde haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliden 12'si yakalandı.
20 Nisan 2022 Çarşamba 11:09 - Güncelleme: 20 Nisan 2022 Çarşamba 11:09
Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, örgütsel iletişim yöntemi "ankesör" soruşturması çerçevesinde haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliden 12'si yakalandı.