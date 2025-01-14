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İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu

İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

AA14 Ocak 2025 Salı 08:24 - Güncelleme:
İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler, örgüt içerisinde sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren, birbirleriyle ankesörlü telefonla irtibat kuran ve haklarında itirafçı beyanı bulunan örgüt üyesi zanlıları tespit etti.

İstanbul, Sivas, Zonguldak, Kocaeli ve Ankara'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 19 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.

BİR OPERASYON

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 2012 yılı Devlet Gelir Uzman Yardımcılığına Giriş Sınavı soruşturmaları kapsamında, 7 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı verildi.

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