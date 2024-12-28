İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Aralık 2024 Cumartesi / 27 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,1761
  • EURO
    36,764
  • ALTIN
    2956.54
  • BIST100
    10025.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'da suç örgütü operasyonunda 31 şüpheli yakalandı
Güncel

İstanbul'da suç örgütü operasyonunda 31 şüpheli yakalandı

İstanbul'da, 'Sarallar' olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı.

AA28 Aralık 2024 Cumartesi 15:36 - Güncelleme:
İstanbul'da suç örgütü operasyonunda 31 şüpheli yakalandı
ABONE OL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, kamuoyunda "Sarallar" olarak bilinen, elebaşılığını Alaattin İlyas Saral'ın yaptığı silahlı organize suç örgütüne ilişkin soruşturmada, "suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak", "nitelikli yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "tehdit", "kasten yaralama", "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından 14 eyleme karıştığı belirlenen 58 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilerden 2'sinin cezaevinde, 5'inin yurt dışında olduğu ve bu kişilerden 2'sinin illegal yollarda yurt dışına çıktığı belirlenirken, 51 şüpheliyi yakalamak üzere polis ekiplerince operasyon düzenlendi.

İstanbul merkezli, Trabzon, Manisa, Muğla, Kars'ta eş zamanlı düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 31 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

  • Sarallar
  • operasyon
  • gözaltı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.