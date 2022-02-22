İstanbul merkezli 5 ilde yasa dışı sanal bahis operasyonu

AA 22 Şubat 2022 Salı 08:55 - Güncelleme: 22 Şubat 2022 Salı 09:10

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul, Ankara, Burdur, Çanakkale ve Gümüşhane'de yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettiği belirlenen 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 12'si yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, diğer 4 zanlıdan birinin farklı soruşturmadan tutuklu bulunduğu, 2'sinin ise yurt dışında olduğu bildirildi. Firari 1 kişinin ise yakalanmasına çalışıyor.