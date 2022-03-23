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'Hayali ihracat' operasyonu: 11 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen 'hayali ihracat' operasyonunda, devletten haksız olarak 32 milyon lira KDV iadesi aldığı tespit edilen 11 şüpheli yakalandı.

DHA23 Mart 2022 Çarşamba 08:50 - Güncelleme: 23 Mart 2022 Çarşamba 09:01
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Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 'hayali İhracat' operasyonu düzenlendi. Yapılan çalışmalarda ilgili makamlara sunulan ihracat belgelerinin, yurt dışına gönderilen ihracat belgelerine göre çok daha yüksek meblağlar olduğu tespit edildi. Soruşturma neticesinde 5 şirketin 290 ihracat işleminde haksız KDV iadesi aldığı belirlendi. 5 şirketin 290 ihracat işleminden enflasyon farkı ile devletten haksız olarak 32 milyon lira KDV iadesi aldığı anlaşıldı. 'Hayali ihracat' suçuna karışan 14 kişinin yakalanmasına yönelik bu sabah operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli Giresun, İzmir, Muğla, Artvin ve Kocaeli'nde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalandı. 3 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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