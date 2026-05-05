  İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 25 gözaltı
Güncel

İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 25 gözaltı

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı bulunan 25 şüpheli yakalandı. Örgütünün güncel yapılanmasında yer aldıkları anlaşılan şüphelilerin, öğrenci evleri üzerinden örgüte eleman temin ettikleri, ev abi/ablaları aracılığıyla örgütsel bağlılığı sürdürdükleri ve örgüt içi bağlılığı artırmak ve gizliliği sağlamak amacıyla katalog evlilik sistemine devam ettikleri tespit edildi.

IHA5 Mayıs 2026 Salı 09:21 - Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen farklı FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 25 FETÖ üyesi yakalandı. Örgütünün güncel yapılanmasında, öğrenci evleri üzerinden örgüte eleman temin edildiği, ev abi/ablaları aracılığıyla örgütsel bağlılığın sürdürüldüğü tespit edildi.

Ayrıca kadın yapılanması içerisinde aktif görev alan kişilerin faaliyetlerine devam ettiği, örgüt içi bağlılığı artırmak ve gizliliği sağlamak amacıyla katalog evlilik (izdivaç) sisteminin de sürdürüldüğü belirlendi. Yapılan çalışmaların ardından bu sabah İstanbul merkezli Aksaray, Antalya, Çanakkale, Bursa ve Samsun illerini kapsayan toplam 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman ve yasaklı yayın ile toplam 1 milyon 140 bin TL değerinde nakit para ve altın ele geçirildi.

  • FETÖ operasyon
  • şüpheli yakalanması
  • öğrenci evleri

