İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ocak 2025 Salı / 29 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,768
  • EURO
    37,3602
  • ALTIN
    3149.6
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul merkezli 7 ilde operasyon! Erdal Babadağ yakalandı
Güncel

İstanbul merkezli 7 ilde operasyon! Erdal Babadağ yakalandı

İstanbul merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında Bank Asya'nın A grubu hissedarlarından Erdal Babadağ'ın da bulunduğu 12 şüpheli yakalandı.

IHA28 Ocak 2025 Salı 10:34 - Güncelleme:
İstanbul merkezli 7 ilde operasyon! Erdal Babadağ yakalandı
ABONE OL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen polis ekipleri, örgütün mali organizasyonlarından biri olan Bank Asya grubu hissedarlarından Erdal idrak Babadağ ile birlikte 12 şüphelinin yakalanması için operasyonun düğmesine bastı. Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda bu sabah erken saatlerde İstanbul merkezli 7 ilde eş anlı operasyon gerçekleştirildi. Söz konusu baskınlarda haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerin 12'si gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlılar hakkında başlatılan işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.