İstanbul merkezli 8 ilde ''tefecilik'' yapan şebeke çökertildi

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen "örgütlü tefecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve nitelikli dolandırıcılık" soruşturması kapsamında tefecilik yaparak haksız kazanç sağlayan şebeke üyelerinin kimlik ve adreslerini tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda İstanbul, Kocaeli, Samsun, Sakarya, Balıkesir, Yalova, Adana ve Bursa'da düzenlenen eş zamanlı baskınlarda şebekenin üyesi 32 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda toplam değeri 65 milyon lira olan tefecilik suçuna konu 99 çek, iki av tüfeği, 20 av tüfeği fişeği, 11 ruhsatsız tabanca, 18 şarjör, üç bin 509 mermi, bir satış sözleşmesi, iki dizüstü bilgisayar, bir bilgisayar kasası, beş tapu senedi ve 36 dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan 32 şüpheliden 4'ü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 28 şüpheliden 3'ü savcılıktan serbest kaldı. 16 şüpheli ise adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şebeke lideri M.Ö. ile ortakları M.Ö. ve C.Y. hakkında verilen toplamda 7 milyon lira kefalet karşılığında adli kontrol tedbiri uygulandığı aktarıldı.

MAĞDURLAR İLE ŞEBEKE ÜYELERİ ARASINDA ARDIŞIK PARA TRANSFERLERİ

İstanbul merkezli 8 ilde faaliyet yürüten şebekenin; yüksek faizle mağdurlara borç para verdikleri, "teminat" adı altında borç miktarlarının çok üzerinde tutarlarda çek ve senetler aldıkları, borçların faiziyle ödenmesi halinde bile çek ve senetleri geri vermedikleri belirlendi. Şebeke üyelerinin teminat olarak aldıkları çekleri, kurdukları paravan şirketler üzerinden piyasaya sürdükleri, hiçbir ticari faaliyete konu olmaksızın tahsil edilen çekler ve haksız icra takipleri sebebiyle mağdurların malvarlıklarını tümüyle kaybettiği ve şebeke üyelerinin haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Mağdurlar ile şebeke üyeleri arasında ardışık para transferlerinin olduğu, Vergi Dairesi Başkanlığı'ndan temin edilen belgelere göre aralarında hiçbir ticari işlemin tesis edilmediği, herhangi bir fatura kesilmediği, mevcut para transferlerinin tefecilik maksadıyla yapıldığı ve ticari işlem süsü verildiği belirlendi.

ŞEBEKE ÜYELERİNİN PARA AKIŞINA "BORÇ PARA" GİBİ TİCARİ İŞLEM SÜSÜ VERDİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Mağdurların teminat olarak verdikleri çeklerin, şebekenin kontrolündeki paravan şirketler üzerinden yine şebeke ile birlikte hareket eden 8 ayrı ildeki şebeke üyelerine ciro edildiği, böylece çeklerin piyasada dolaşımda olduğu izlenimi uyandırıldığı saptandı. Güncel kriminal yöntemleri deşifre edilen şebeke üyelerinin aktarımlarına "Borç Para" alışverişi gibi ticari işlem süsü verdikleri ortaya çıkarıldı. Bir mağdurun hesabına 61 ayrı havaleyle yaklaşık 20 milyon lira transfer edildiği, mağdurun borcunu faiziyle birlikte 25 milyon lira olarak geri ödemesine rağmen teminat olarak verdiği 88 milyon lira tutarlı 120 farklı çekten yaklaşık 65 milyon tutarlı 51 çekin tahsil edilerek mağdur aleyhine yaklaşık 42 milyon lira zarar oluşturulduğu tespit edildi.