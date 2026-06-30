Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis üzerinden kara para soruşturmasında çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Söz konusu soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analiz raporları doğrultusunda büyük bir vurgunu ortaya çıkardı. Banka hareketleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen suç gelirlerinin finansal sisteme sokulması, aklanması ve yurt dışına aktarılmasına yönelik organize bir faaliyet ağının bulunduğunu tespit eden emniyet ekipleri, bu kapsamda, birbirleriyle yoğun ve organize şekilde para transferi gerçekleştirdiği belirlenen şirketler hakkında ayrıntılı mali inceleme yaptı. Gerçekleştirilen mali analizlerde, soruşturmaya konu şirketlerin işlem hacminin yaklaşık 30 milyar liraya ulaştığı, bu işlem hacminin incelenen kişi ve şirketlerin beyan edilen ticari faaliyetleriyle uyumlu olmadığı anlaşıldı.

Mali Şube Polisi, uzun süre devam eden teknik ve fiziki takibin ardından MASAK raporları, banka kayıtları, dijital incelemeler, iletişim kayıtları, ifade içerikleri ve diğer deliller doğrultusunda, soruşturmaya konu faaliyetlerle bağlantılı oldukları belirlenen suç ağına mensup kişilerin yakalanması için bu sabah operasyonun düğmesine bastı. İstanbul merkezli Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat'ta belirlenen çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Suçtan elde edildiği anlaşılan malvarlığı değerlerine yönelik adli tedbir uygulanarak 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 motorlu araç ile 32 şirkete el konulduğu belirtildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih'teki Vatan Caddesi Yerleşkesinde görüştürüldü. Söz konusu suç ağına mensup kişiler hakkında yürütülen tahkikat işlemleri çok yönlü olarak devam ediyor.