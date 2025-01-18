İstanbul merkezli 9 ildeki operasyonda 17 tutuklama

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, sosyal medyadaki arkadaşlık uygulamaları üzerinden tanıştıkları mağdurların güvenini kazanarak ele geçirdikleri mobil bankacılık şifreleriyle yaklaşık 7 milyon lirayı kendi hesaplarına aktardıkları iddiasıyla gözaltına alınan 21 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Şüphelilerden 1'i serbest bırakılırken, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 20 zanlının savcılıkça ifadesi alındı.



Savcılık, haklarında gözaltı kararı verilen ancak başka suçlardan cezaevinde bulunduğu tespit edilen 7 şüpheliden 6'sını da Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla sorguladı.

Daha sonra nöbetçi hakimliğe sevk edilen 26 şüpheliden 17'si "nitelikli yağma", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından tutuklandı.

Şüphelilerden 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şüpheli hakkında da ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir kişinin sosyal medyada tanıştığı kadın tarafından dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatmış, araştırmada aynı konuyla ilgili başka illerde de ihbarların alındığı belirlenmişti.

İncelemede 5 kadın şüphelinin arkadaşlık uygulamaları üzerinden tanıştıkları erkeklerle buluştukları, birkaç gün vakit geçirerek güvenlerini kazandıkları, mobil bankacılık şifrelerini öğrenerek bir anlık boşluklarından faydalanıp hesaplarındaki parayı aktarıp kaçtıkları tespit edilmişti.

Paraların aktarıldığı hesap bilgileri üzerinden kimlikleri belirlenen 5'i kadın 21 suç örgütü üyesinin yakalanması için İstanbul, Ankara, Tekirdağ, Kocaeli, Giresun, Antalya, Hatay, Hakkari ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında suç örgütü elebaşı M.B'nin de bulunduğu 21 zanlı yakalanmıştı. Olaya karıştığı tespit edilen 7 şüphelinin de cezaevinde olduğu anlaşılmıştı.

Şüphelilerin aynı yöntemle yaklaşık 7 milyon lirayı dolandırdıkları belirlenmişti.