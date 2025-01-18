İSTANBUL 10°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ocak 2025 Cumartesi / 19 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,5594
  • EURO
    36,5618
  • ALTIN
    3081.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul merkezli 9 ildeki operasyonda 17 tutuklama
Güncel

İstanbul merkezli 9 ildeki operasyonda 17 tutuklama

İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı.

AA18 Ocak 2025 Cumartesi 13:26 - Güncelleme:
İstanbul merkezli 9 ildeki operasyonda 17 tutuklama
ABONE OL

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, sosyal medyadaki arkadaşlık uygulamaları üzerinden tanıştıkları mağdurların güvenini kazanarak ele geçirdikleri mobil bankacılık şifreleriyle yaklaşık 7 milyon lirayı kendi hesaplarına aktardıkları iddiasıyla gözaltına alınan 21 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 1'i serbest bırakılırken, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 20 zanlının savcılıkça ifadesi alındı.

Savcılık, haklarında gözaltı kararı verilen ancak başka suçlardan cezaevinde bulunduğu tespit edilen 7 şüpheliden 6'sını da Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla sorguladı.

Daha sonra nöbetçi hakimliğe sevk edilen 26 şüpheliden 17'si "nitelikli yağma", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından tutuklandı.

Şüphelilerden 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şüpheli hakkında da ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir kişinin sosyal medyada tanıştığı kadın tarafından dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatmış, araştırmada aynı konuyla ilgili başka illerde de ihbarların alındığı belirlenmişti.

İncelemede 5 kadın şüphelinin arkadaşlık uygulamaları üzerinden tanıştıkları erkeklerle buluştukları, birkaç gün vakit geçirerek güvenlerini kazandıkları, mobil bankacılık şifrelerini öğrenerek bir anlık boşluklarından faydalanıp hesaplarındaki parayı aktarıp kaçtıkları tespit edilmişti.

Paraların aktarıldığı hesap bilgileri üzerinden kimlikleri belirlenen 5'i kadın 21 suç örgütü üyesinin yakalanması için İstanbul, Ankara, Tekirdağ, Kocaeli, Giresun, Antalya, Hatay, Hakkari ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında suç örgütü elebaşı M.B'nin de bulunduğu 21 zanlı yakalanmıştı. Olaya karıştığı tespit edilen 7 şüphelinin de cezaevinde olduğu anlaşılmıştı.

Şüphelilerin aynı yöntemle yaklaşık 7 milyon lirayı dolandırdıkları belirlenmişti.

  • dolandırıcılık operasyonu
  • tutuklama
  • operasyon

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.