İstanbul merkezli dolandırıcılık operasyonlarında 16 şüpheli yakalandı
İstanbul merkezli 3 ilde yapılan operasyonlarda, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran bir suç şebekesi daha çökertildi. Dolandırıcılık şebekesine İstanbul, Ankara ve Tekirdağ’daki yapılan baskında 16 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
- İHA
İstanbul merkezli 3 ilde yapılan operasyonlarda, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran bir suç şebekesi daha çökertildi. Dolandırıcılık şebekesine İstanbul, Ankara ve Tekirdağ’daki yapılan baskında 16 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
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