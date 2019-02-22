İstanbul merkezli dolandırıcılık operasyonlarında 16 şüpheli yakalandı İstanbul merkezli 3 ilde yapılan operasyonlarda, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran bir suç şebekesi daha çökertildi. Dolandırıcılık şebekesine İstanbul, Ankara ve Tekirdağ’daki yapılan baskında 16 şüphelinin yakalandığı bildirildi.