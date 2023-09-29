İSTANBUL 24°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Eylül 2023 Cuma / 15 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,4539
  • EURO
    29,1489
  • ALTIN
    1653.08
  • BIST100
    8325.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul merkezli FETÖ operasyonun detaylarına ulaşıldı! Çağrı üzerine Bank Asya'ya 70 milyon lira yatırmışlar
Güncel

İstanbul merkezli FETÖ operasyonun detaylarına ulaşıldı! Çağrı üzerine Bank Asya'ya 70 milyon lira yatırmışlar

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen ve 7 şüphelinin gözaltına alındığı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) operasyonunda, örgüt tarafından çağrı yapılan dönemde Bank Asya'ya 70 milyon lira civarında para yatırdığı belirlendi.

AA29 Eylül 2023 Cuma 10:18 - Güncelleme:
İstanbul merkezli FETÖ operasyonun detaylarına ulaşıldı! Çağrı üzerine Bank Asya'ya 70 milyon lira yatırmışlar
ABONE OL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aldıkları bir ihbar üzerine birbirleriyle bağlantılı 12 şirketin yöneticisi 7 şüpheliyi takibe aldı.

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin 2 hastanenin tekstil ürünlerinin yıkama işlemi için açılan ihalede 707 bin lira ve 2,5 milyon liralık usulsüzlük yaptığını belirleyen ekipler, bu kişilerin FETÖ'yle bağlantılarını da ortaya çıkardı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan rapor isteyen ekipler, şirketlerin üst düzey yöneticilerinden oluşan şüphelilerin örgüt tarafından çağrı yapılan dönemde Bank Asya'ya 70 milyon lira civarında para yatırdıklarını tespit etti.

Yapılan incelemede, şüphelilerin 2012-2020 yılları arasında para gönderdikleri kişilerin tamamının, FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu, haklarında açılan dava ve soruşturmaların devam ettiği belirlendi.

- FETÖ'NÜN "ÇATI" YÖNETİCİLERİYLE GÖRÜŞME

Telefon kayıtlarını da inceleyen ekipler, şüpheli C.D'nin örgütün "çatı" yöneticileri arasında bulunan Zaman gazetesinin eski imtiyaz sahibi olan Alaeddin Kaya ile görüşmesini tespit etti.

Şüphelilerin çoğunun FETÖ mensuplarıyla görüşmelerini de ortaya çıkaran ekipler, bu kişilerin telefonlarının yenilendiğini ve içerisinde hiçbir bilginin taşınmadığının belirlendiğine de dikkati çekti.

Ekipler, şüphelilerin örgüte ait televizyon kanallarının dijital platformdan çıkartılmasını gerekçe göstererek aboneliklerini de iptal ettiği belirledi.

Çalışmalarını tamamlayan ekipler, 7 şüphelinin yakalanması için İstanbul, Tokat ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yakalanarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne getirilen şüphelilerin ifade işlemleri sürüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.