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Güncel

İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 24 tutuklama talebi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 51 şüpheliden 24'ü tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

AA18 Temmuz 2025 Cuma 11:04 - Güncelleme:
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 24 tutuklama talebi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 50 şüphelinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Savcılık şüphelilerden 24'ünü tutuklama, 26'sını ise adli kontrol şartıyla sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Şüphelilerin hakimlikteki savunmalarına başlanması bekleniyor.

Bu arada, 1 şüphelinin ise emniyetten serbest bırakıldığı öğrenildi.

- SORUŞTURMA

FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, Milli Eğitim Bakanlığındaki (MEB) yapılanması içerisinde örgütsel faaliyetlerine devam eden şüphelilerin toplantı ve kurban organizasyonlarıyla örgüte yeniden bağlılığı amaçladıkları, örgütüne yeni eleman kazandırmaya çalıştıkları, örgüt üyelerinin birlik ve beraberliğini sağlamak amacıyla da izdivaç faaliyetlerini devam ettirdikleri belirlenmişti.

Video konferans uygulamasıyla veya İstanbul'da belirlenen adreste düzenli şekilde yapılan toplantılarda, örgütün talimatlarının örgütsel ve hiyerarşik şekilde alt kademelere aktarılmasının sağlandığı anlaşılmıştı.

FETÖ'yle bağlantıları olduğuna ilişkin haklarında beyanlar bulunan 63 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararının ardından harekete geçen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 15 Temmuz'da, 15 ilde düzenlenen operasyonda 51 şüpheli yakalanmıştı. 5 zanlının yasa dışı yollardan yurt dışına kaçtığı tespit edilmişti.

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