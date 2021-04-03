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İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 25 tutuklama

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 25 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 93 şüpheliden 25'i tutuklandı. 43 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenilirken, 3 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği belirtildi. 22 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

DHA03 Nisan 2021 Cumartesi 10:55 - Güncelleme: 03 Nisan 2021 Cumartesi 10:55
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 25 ilde operasyon düzenlenmişti. Operasyonlarda 93 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri sırasında 22 kişi etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak FETÖ/PDY silahlı terör örgütü hakkında bilgiler vermesi üzerine emniyetten serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 71 şüpheliden 25'i tutuklandı. 43 şüpheliye adli kontrol şartı uygulandı. 3 şüphelinin ise adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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