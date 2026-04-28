28 Nisan 2026 Salı / 12 Zilkade 1447
  İstanbul merkezli organize suç örgütü operasyonu
Güncel

İstanbul merkezli organize suç örgütü operasyonu

İstanbul merkezli organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli organize suç örgütü operasyonu
Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

Çalışmalarda, 9 Nisan'da Ataşehir'de, 11 Nisan'da Sarıyer'de 2 galerinin kurşunlanması, 14 Nisan'da Bağcılar'da silahlı saldırı ile Sarıyer'de bir galerinin kurşunlanmaya teşebbüs edilmesi ile 21 Nisan'da Zeytinburnu'nda bir araca yönelik silahlı saldırı olaylarına karışan şüphelilerin kimlik ve adresleri tespit edildi.

İstanbul ve Tekirdağ'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 13 şüpheliyi yakaladı.

Zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.

  • organize suç örgütü
  • operasyon
  • gözaltı

