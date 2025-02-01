İstanbul merkezli ''panel'' operasyonunda 44 tutuklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan ve aralarında çocukların da olduğu 64 şüpheli, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü.

"Suça sürüklenen çocuk"ların ifadelerinin alınması için Çocuk Suçlular Soruşturma Bürosunca 4 savcı görevlendirildi.

Diğer şüphelilerin ifadeleri ise soruşturmayı yürüten Sahtecilik, Dolandırıcılık ve Bilişim Suçları Bürosunca alındı.

Savcılıkta ifadeleri alınan 64 şüpheliden 50'si tutuklanmaları,14'ü ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

- IRAK'IN İŞGALİNDE NÜFUS VE TAPU KAYITLARINDA YAPILAN TAHRİBAT ÖRNEK GÖSTERİLDİ

Başsavcılığın sevk yazısında, devletin en önemli kamusal faaliyetlerinden birinin nüfus kayıtları olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Güncel bir örneklendirme vermek gerekirse, 2003 yılında Amerika, Irak'ı işgal ettiğinde yapılan ilk işlerden biri nüfus ve tapu kayıtlarına müdahale etmek olmuştur. Nüfus kaydının yazılı olarak tutulmadığı zamanlarda ise mezar taşları bile bir devletin var olduğuna ya da hak sahibi olduğuna dair önemli bir delil teşkil etmektedir. Dolayısıyla nüfus kayıtlarının bir devletin güvenliğinin temel unsurlarından biri olduğu hususu yadsınamaz bir gerçektir. Vatandaşlık numarasıyla sorgulama yapılan MERNİS sisteminin milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğu aşikardır. Gizli olan bilginin ele geçiriliş şekli ile ilgili yaptığımız değerlendirmede, fail ya da faillerin sadece panel sistemi uygulayıcısı değil, sistemi kuran ve verileri sürekli güncelleyen konumunda olması halinde eylemin aynı zamanda TCK 244/2 ve 244/3 maddesi uyarınca da değerlendirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz."

Sevk yazısında, şüphelilerin devletin güvenliği açısından gizli kalması gereken MERNİS veri tabanı ve entegre olduğu diğer bilişim sistemlerine yetkili kullanıcıların şifrelerini, çeşitli yollarla elde edip sızdıktan ya da verileri sızıntı yoluyla bizzat temin eden kişilerden aldıktan sonra, bu verileri "panel" adı verilen sorgulama ekranına taşıdığı ifade edildi.

Yazıda, şüphelilerin illegal bir sorgu ekranı yaparak internet ortamında para ve sanal alemde itibar kazanmak amacıyla verileri yükleyip haksız menfaat temin ettikleri kaydedildi.

İfadeleri alınan 50 kişinin tutuklanması talep edilen yazıda, şüphelilerin üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların bulunduğu, salıverilmeleri halinde Adli Bilişim Raporu'nda isimleri geçen ancak haklarında işlem yapılmamış tanıklarla ilgili baskı yapma ihtimalinin bulunduğu belirtildi.

Hakimlik, şüphelilerden 44'ünün tutuklanmasına, diğerlerinin adli kontrolle serbest bırakılmasına hükmetti.

- NE OLMUŞTU?

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ihbarlar üzerine başlatılan çalışmalarda, devlet güvenliğini tehlikeye sokacak bilgilerin sosyal medya hesaplarında paylaşıldığı yönünde bulgular elde edilmişti.

Ekiplerin çalışmaları sonucu, bir grup tarafından "panel" adı verilen illegal sorgulama sistemleri aracılığıyla ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, tapu kayıtları, sağlık bilgileri gibi çok sayıda kişisel veri ve kurumlara ait bilgilerin çalındığı, bu verilerin para karşılığı satıldığı ya da tehdit ve şantaj için kullanıldığı belirlenmişti.

Yapılan şantajlar sonucu çok sayıda çocuğun mağdur olduğu, bazı çocukların ise intihara sürüklendiği anlaşılmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma izniyle İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 25 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında yazılım ve bilgisayar mühendisi ile bilgisayar programcısının da bulunduğu 35'i çocuk 69 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulurken, ruhsatsız silah ve otomatik tüfek ele geçirilmişti.

"Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin" suçundan hakalrında işlem şüphelilerden 5'i emniyetteki işlemelerinin ardından serbest bırakılmış, 64'ü adliyeye sevk edilmişti.