İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ocak 2025 Pazartesi / 21 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,5904
  • EURO
    37,0346
  • ALTIN
    3100.45
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul merkezli PKK operasyonu: 4 ilden 15 terörist yakalandı
Güncel

İstanbul merkezli PKK operasyonu: 4 ilden 15 terörist yakalandı

İstanbul merkezli 4 ilde bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 15 kişiden 6'sı tutuklandı.

IHA20 Ocak 2025 Pazartesi 21:08 - Güncelleme:
İstanbul merkezli PKK operasyonu: 4 ilden 15 terörist yakalandı
ABONE OL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nin ideolojik yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde İstanbul'da 5 ilçe ile Diyarbakır, Van ve Mersin illerinde operasyon düzenlemişti. Örgüt güdümünde internet tabanlı yayın yapan bir medya kanalında faaliyet gösteren, Esenyurt'taki bir düğün salonunda terör örgütüne yönelik sloganlar atarak propaganda yaptıkları belirlenen kişiler ile geçmişte örgüt saflarında yer alan PKK mensuplarının yakalanmasına yönelik operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirilmişti. Yakalanan 15 şüpheliden 6'sı sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltına alınan 9 şüphelinin ise emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan dosya kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan E.B. ve B.K. isimli şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.