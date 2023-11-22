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  • İstanbul merkezli ''rüşvet'' operasyonu! 105 kişinin yakalandı
Güncel

İstanbul merkezli ''rüşvet'' operasyonu! 105 kişinin yakalandı

İstanbul Valiliği, İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen 'rüşvet' operasyonu kapsamında 59'u sivil, 46'sı polis memuru 105 kişinin yakalandığını bildirdi.

AA22 Kasım 2023 Çarşamba 14:27 - Güncelleme:
İstanbul merkezli ''rüşvet'' operasyonu! 105 kişinin yakalandı
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Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "rüşvet almak/vermek" suçu ile ilgili projeli ve teknik takipli operasyon yürütüldüğü kaydedildi.

Operasyon kapsamında 2022 ve 2023 senelerinde toplam 67 farklı eylemde, 62 sivil şahsın rüşvet verdiği, 46 polis memurunun rüşvet aldığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlarda 59 sivil şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir. Bu kapsamda İstanbul, Kocaeli, Bitlis, Muş, Gümüşhane ve Şırnak'ta toplam 46 adrese baskın düzenlenmiş, eylemlere karıştıkları tespit edilen 46 polis memuru yakalanmıştır. Yakalanan şahısların emniyetteki işlemleri devam etmektedir."

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