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İstanbul merkezli rüşvet soruşturmasında 17 şüpheli gözaltına alındı

Mali Şube polisi tarafından düzenlenen ‘rüşvet’ operasyonunda yasa dışı işlem yaptıkları ileri sürülen 6’sı Maltepe Tapu Müdürlüğü çalışanı 17 kişi gözaltına alındı

  • İHA
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Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Yakası Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında bir şebekenin İstanbul Maltepe Tapu Müdürlüğünde rüşvet alışverişiyle kanun dışı işlem yaptırdığı bilgisi üzerine harekete geçti. Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli olmak üzere Kocaeli ve Sakarya’da 20 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, haklarında yakalama kararı verilen 20 şüpheliden 17'sini yakalayarak gözaltına aldı. Tapu dairesindeki rüşvet çarkını sürdürdükleri ileri sürülen şebekeye mensup aralarında 6 tapu müdürlüğü çalışanının da bulunduğu 17 şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Yakalanan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, adreslerinde bulunamayan firari 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyonların sürdüğü kaydedildi.

TEKNOFEST, 17-22 Eylül´de İstanbul Atatürk Havalimanı´nda yapılacak

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