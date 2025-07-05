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Türkiye'den Norveç'e uzanan operasyon: 20 kişi kıskıvrak yakalandı

Organize suç örgütlerine yönelik İstanbul merkezli Niğde, Mersin, Adana, Konya ve Muğla ile Norveç Oslo'da düzenlenen ortak operasyonlarda 20 şüpheli yakalandı.

HABER MERKEZİ5 Temmuz 2025 Cumartesi 14:59 - Güncelleme:
Türkiye'den Norveç'e uzanan operasyon: 20 kişi kıskıvrak yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından operasyonun detaylarına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Elebaşlıklarını İ.A.Ç., Y.K. ve A.P.'nin yaptığı 3 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik İstanbul merkezli Niğde, Mersin, Adana, Konya ve Muğla ile Norveç Oslo'da ortak operasyonlar düzenledik.

İsveç adli makamlarınca kırmızı bültenle aranan İ.A.Ç. ve Norveç adli makamlarınca kırmızı bültenle aranan Y.K. isimli elebaşlarının da içerisinde bulunduğu 20 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız, MASAK Başkanlığımız, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz ile İsveç ve Norveç Emniyet Birimlerinin destekleriyle;

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Uyuşturucu Madde İthal Etme ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama suçlarına yönelik yapılan çalışmalar sonucu ortak operasyonlar düzenledik. 3 ayrı organize suç örgütüne ait 1 Ton 540 Kg Uyuşturucu Madde yurt dışında ortak çalışma ile yakalandı.

MASAK raporlarına istinaden şüphelilere ait; 53 adet taşınmaz, 27 adet araç, 15 adet şirket ve şirket ortaklığı tespit edilerek yaklaşık 1,5 milyar TL değerindeki mal varlığına el konuldu.

Operasyonlara destek veren İsveç ve Norveç Emniyet Birimlerine teşekkür ediyorum.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, İl Emniyet Müdürlüklerimizi, Kahraman Polislerimizi ve MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum.

Milletimizin huzur ve güvenliğin için uluslararası güçlü iş birliğimizle, organize suç örgütleri ve zehir tacirleriyle mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz

HABERİN VİDEOSU

  • norveç
  • osla
  • operasyon
  • içişleri bakanı ali yerlikaya

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