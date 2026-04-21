İstanbul merkezli terör örgütü DHKP-C operasyonu: 21 gözaltı

Terör örgütü DHKP-C'ye yönelik İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 21 zanlı gözaltına alındı.

AA21 Nisan 2026 Salı 10:04
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DHKP-C'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmada, örgütün "Grup Yorum", "TAYAD" ve "Mahalle Alan" yapılanmalarında faaliyet gösterdiği belirlenen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçlerince İstanbul, Hatay, Ankara ve Kocaeli'de 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale de el konuldu.

Öte yandan, örgütün fikir ve ideolojisi doğrultusunda hareket eden kişilerin toplandığı Şişli'deki İdil Kültür Merkezi'nde de arama yapıldı. Buradaki 2 kişi de gözaltına alınarak soruşturmaya dahil edildi.

Ekiplerin, hakkında gözaltı kararı verilen 4 şüpheliyi yakalama çalışması sürüyor.

  • Terör örgütü
  • DHKP-C
  • İstanbul operasyonu

