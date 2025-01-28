İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ocak 2025 Salı / 29 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,7662
  • EURO
    37,3344
  • ALTIN
    3162.93
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul merkezli yasa dışı bahis operasyonunda ele geçirilen suç unsurları sergilendi
Güncel

İstanbul merkezli yasa dışı bahis operasyonunda ele geçirilen suç unsurları sergilendi

İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen ve 54 şüphelinin gözaltına alındığı eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonunda ele geçirilen malzemeler sergilendi.

AA28 Ocak 2025 Salı 16:40 - Güncelleme:
İstanbul merkezli yasa dışı bahis operasyonunda ele geçirilen suç unsurları sergilendi
ABONE OL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilenen materyallere ilişkin basın mensuplarına açıklama yapan İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, 7 gün 24 saat suçla mücadelelerinin devam ettiğini söyledi.

Yıldız, "Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün yaptığı bu operasyonda yasa dışı bahis sitelerine finansman sağlayan, kara para aklama faaliyetini yürüten suç şebekesine yönelik operasyon gerçekleştirildi. 100 milyon TL civarında mal varlıklarına tedbir uygulandı, 23 şahıs da tutuklandı." dedi.

- OPERASYON

Yurt dışı kaynaklı yasa dışı bahis sitelerinde para yatırma ve çekme işlemleriyle paravan şirketlerle haksız kazanç elde edildiği tespiti üzerine, İstanbul merkezli 11 ilde 7 Ocak'ta eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda, ⁠1 soğuk cüzdan, ⁠40 bin 875 lira, 120 bin dolar ve 4 bin 300 avro, 72 telefon, 84 SIM kart, 25 POS cihazı, 27 dizüstü bilgisayar, 18 hard disk, kaşe ve 225 gram altın ele geçirilmişti.

Şüphelilerin yasa dışı bahis suçundan elde ettikleri suç gelirleri ile edindikleri değerlendirilen 10 motosiklet, 6 otomobil, 1 kamyonet, 1 villa, 3 daire, 2 arsa, 5 şirket ve 17 farklı bankadaki 183 farklı hesaba ait 100 milyon lira tutarında mal varlığına tedbir kararı uygulanmıştı.

Gözaltına alınan 54 zanlıdan 23'ü tutuklanırken, 31'i hakkındaki tahkikat işlemleri devam ediyor.

  • bahis operasyonu
  • şüpheli gözaltı
  • İstanbul merkezli

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.