İstanbul nefes alacak! Yağış kapıda

Günlerdir devam eden kavurucu sıcakların ardından vatandaşlar, yurt genelinde beklenen serin havaya kavuştu.

İstanbul'da sabah saatlerinde kaydedilen görüntülerde, sıcaklıkların belirgin şekilde düştüğü, kapalı ve parçalı bulutlu havanın kent genelinde etkili olduğu görüldü.

İstanbul'da gün içinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması da bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının düşmesiyle, orman yangını riskinin da azalacağı tahmin ediliyor.