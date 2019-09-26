İstanbul okullar tatil mi? Okullar yarın tatil mi? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor.. İstanbul’da okulların tatil olup olmadığı merak konusu. İstanbul'da bugün gerçekleşen 5.8'lik depremin ardından İstanbul'da ve Kocaeli'de okullar tatil edildi. Kandilli Rasahtanesi verilerine göre 5.8lik depremin ardından saat 14.08'de 3.1, saat 14.26'da 4.4 büyüklüğünde 2 artçı deprem daha meydana geldi.

İSTANBUL OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da bugün gerçekleşen 5.8'lik depremin ardından İstanbul'da ve Kocaeli'de okullar tatil edildi.

OKULLAR YARIN TATİL Mİ?

İstanbul’da okulların tatil olduğu açıklandı. Yapılan son dakika açıklamalarına göre okulların yarın da tatil olacağı belirtildi.