26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,692
  • 6,3857
  • 256.936
  • 99776.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İstanbul polisinden 'bilişim' operasyonu

İstanbul´da 33 ilçede bilişim yoluyla suç işleyenlere yönelik operasyon düzenlendi. Haklarında 3 yıl ve üzerinde kesilmiş hapis cezası bulunan 24 kişi yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı. Mahkemeye sevk edilen 23 kişi tutuklandı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz cumartesi günü 33 ilçe de eş zamanlı operasyon yapıldı. 750 polisin katıldığı operasyonda, bilişim yoluyla suç işlemiş ve haklarında tutuklama kararı bulunan 24 kişi gözaltına alındı.
 
Yakalanan kişiler arasında, bilişim yoluyla "Nitelikli dolandırıcılık", "Nitelikli hırsızlık", "Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans oyunları Kanununa Muhalefet" ve "Banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması" gibi suçlar sebebiyle ceza aldıkları olduğu öğrenildi. Siber Suçlar Şube Müdürlüğü´ndeki sorgularının ardından mahkemeye sevkedilen 24 kişiden 23´ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Türkiye´den AB´nin yaptırım tehdidine yanıt: 4. gemiyi de göndereceğiz

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Şule Çet'in ölümüyle ilgili davada flaş gelişme

Şule Çet'in ölümüyle ilgili davada flaş gelişme

İstinaf, 15 Temmuz'da İBB'nin işgali davasına ilişkin kararını verdi

İstinaf, 15 Temmuz'da İBB'nin işgali davasına ilişkin kararını verdi

Fenerbahçe'den Diego Costa bombası!

Fenerbahçe'den Diego Costa bombası!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

'Gelen Cumhurbaşkanı da olsa Başbakan da olsa alacaksınız' demişti... Ceza yağdı

'Gelen Cumhurbaşkanı da olsa Başbakan da olsa alacaksınız' demişti... Ceza yağdı

Yavuz Kıbrıslılara puslu havada göründü

Yavuz Kıbrıslılara puslu havada göründü

Babadan oğlunun peşini bırakmayan FETÖ imamına dayak

Babadan oğlunun peşini bırakmayan FETÖ imamına dayak

HDP'li belediye asmıştı... Tepki çeken tabela indirildi

HDP'li belediye asmıştı... Tepki çeken tabela indirildi
 

POPÜLER HABERLER

Yavuz Kıbrıslılara puslu havada göründü

Yavuz Kıbrıslılara puslu havada göründü

Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması: S-400'den sonra savaş uçağı...

Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması: S-400'den sonra savaş uçağı...

İşçi emeklisine memur zammı müjdesi

İşçi emeklisine memur zammı müjdesi

Etiket kumpası can yakıyor

Etiket kumpası can yakıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA