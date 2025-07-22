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İstanbul polisinden helikopter destekli ''huzur'' uygulaması

İstanbul'da polis ekipleri, kent genelinde helikopter destekli 'huzur' uygulaması yaptı.

AA22 Temmuz 2025 Salı 22:42 - Güncelleme:
İstanbul polisinden helikopter destekli ''huzur'' uygulaması
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İstanbul'da polis ekipleri, kent genelinde helikopter destekli "huzur' uygulaması yaptı.

Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere birçok ilçede gerçekleştirilen denetimlere, ilçe emniyet müdürlükleri, Asayiş ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinden ekipler katıldı.

Uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı aranırken, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

Taksim Meydanı, Millet Caddesi ve Altıyol Kuşdili Caddesi'ndeki uygulama noktalarında görevli ekipler, durdurdukları araçların sürücülerinin belgelerini inceledi, yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerini yaptı.

Denetimlere polis helikopteri de destek verdi.

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