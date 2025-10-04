İSTANBUL 22°C / 15°C
Güncel

İstanbul polisinden kent genelinde ''huzur'' uygulaması

İstanbul'da polis ekipleri, asayişin sağlanması ve olası suçların önlenmesi amacıyla kent genelinde 'huzur' uygulaması gerçekleştirdi.

AA4 Ekim 2025 Cumartesi 00:32
Fatih, Kadıköy ve Beyoğlu'nun da aralarında bulunduğu birçok ilçede gerçekleştirilen denetime, ilçe emniyet müdürlüklerinin yanı sıra Özel Harekat, Asayiş, Trafik ve Deniz Limanı şube müdürlüklerine bağlı ekipler de katıldı.

Uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı aranırken, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

Taksim Meydanı ve Millet Caddesi'nde gerçekleştirilen uygulamalarda sürücülerin belgeleri incelendi, şüpheli görülen kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.

  • istanbul polisi
  • huzur operasyonu
  • asayiş

