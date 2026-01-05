İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ocak 2026 Pazartesi / 17 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0447
  • EURO
    50,3613
  • ALTIN
    6119.12
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul polisinden üstün başarı: Yüzlerce meçhul cinayeti aydınlattı
Güncel

İstanbul polisinden üstün başarı: Yüzlerce meçhul cinayeti aydınlattı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl kentte 307 kişinin yaşamını yitirdiği 291 cinayet olayını aydınlatıp faillerini tespit etti.

AA5 Ocak 2026 Pazartesi 09:25 - Güncelleme:
İstanbul polisinden üstün başarı: Yüzlerce meçhul cinayeti aydınlattı
ABONE OL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yeri inceleme, güvenlik kamerası analizleri, teknik ve fiziki takip çalışmalarıyla suç ve suçluyla mücadelesini sürdürüyor.

291 CİNAYET OLAYI AYDINLATLDI

Alınan bilgiye göre, 2021'den beri kentte cinayetle sonuçlanan olayların faillerini tespit eden ekipler, 2025'te de faili meçhul cinayet bırakmadı. Geçen yıl İstanbul'da polisin sorumluluk bölgesinde meydana gelen 291 olayda 307 kişi hayatını kaybetti. Ekipler, cinayetle sonuçlanan olayların faillerinin kimlik bilgilerinin tespiti için yıl boyunca titiz bir çalışma yürüttü.

Teknik ve fiziki takibin yanı sıra binlerce saat güvenlik kamerası izleyen, sahada 7/24 görev alan ekipler, 291 olayın şüphelilerinin kimliğini belirledi.

37 KİŞİ DARBEDİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ

Ekipler, şüphelilerden 761'ini yaptıkları çalışmalar sonucunda gözaltına alarak adli süreci başlattı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 526'sı tutuklandı. Şüphelilerden bir kısmı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cinayetlerin işleniş yöntemlerine bakıldığında, hayatını kaybeden kişilerin 155'inin silahla 65'inin bıçakla 6'sının tornavida benzeri delici aletle bir kişinin ise kızgın yağ dökülmesi sonucu, 2 kişinin araçla kasten çarpılarak, 37 kişinin darbedilerek, 3 kişinin boğularak, 2 kişinin yüksekten atılarak öldürüldüğü tespit edildi. Diğer vakalarda ise farklı yöntemlerin kullanıldığı belirtildi.

  • istanbul cinayetleri
  • cinayet soruşturması
  • asayiş ekipleri

ÖNERİLEN VİDEO

Park halindeki aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri şaşırttı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.