İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nden öğrencesine övgü: Bakan Şeybani Türk dış politikasına ilgili bir profilde

Yeni Suriye hükümetinde Dışişleri Bakanı olarak görev alan Esaad Hasan Şeybani yüksek lisans ve doktora eğitimlerini Türkiye'de aldı. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) yüksek lisans programından 2022 yılında mezun olan Şeybani, aynı bölümde doktora eğitimine devam ediyor. Üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, öğrencilerinin kardeş ve komşu bir ülkede bakan olmasının kendilerini sevindirdiğini söyledi. Bu atamanın Suriye'nin geleceği için hayırlı olmasını temenni ettiğini kaydeden Acar, "Şeybani'ye daha özgür, birliğini ve bütünlüğünü sağlamış, huzurlu bir Suriye kurma yolunda başarılar diliyorum" dedi.

"BAKAN BEY ARKADAŞLARI VE ÇEVRESİ İLE UYUMLU, TÜRK DIŞ POLİTİKASINA İLGİLİ BİR PROFİLDE"

Şeybani'nin, 2022'de tamamlandığı yüksek lisans tezinde, Arap isyanlarının Suriye'ye yönelik Türk dış politikasına etkisini ele aldığını belirten Acar, şu anda da yine aynı programın doktora aşamasında derslerine devam ettiğini söyledi. Yeni Bakan'ın hem hocalarıyla hem sınıf arkadaşlarıyla olumlu ilişkiler kuran bir öğrenci profili çizdiğini bildiren Prof. Acar, Şeybani'nin yüksek lisans ve doktora sürecinde Türk dış politikasında güncel meseleler, küresel siyaset ve iktisat, karşılaştırmalı siyaset, Avrupa Birliği yönetiminde güncel meseleler, göç, insan hakları, milliyetçilik ile ilgili dersler aldığını anlattı.

Şeybani'nin Türkiye'ye, Türk siyasi ve ekonomik sistemine ve Türk milletine ilgisinin gayet olumlu olduğunu kaydeden Prof. Acar şöyle devam etti: "Sayın Bakanın Türkiye'de eğitim görmüş ve görüyor olmasının, Türkiye'de yaşamış olmasının, ele aldığı konuların ve Türklerle Arap ülkeleri arasındaki ilişkilere odaklanmış olmasının yeni görevindeki icraatlarına da katkı sağlayacağını düşünüyorum. Zaten öğrencimizin Türkiye'ye olan tutumu da oldukça olumlu."

BAŞKA BİR İZÜ MEZUNU, SURİYE'DE OKUL YAPTI

İZÜ'de meslek yüksekokulu bulunmadığını, lisans üstü program sayısının lisansın iki katı olduğunu bildiren Rektör Acar, yüzde 20'ler civarında olan misafir öğrenci profilleri ile "uluslararası araştırma üniversitesi" misyonuna sahip olduklarını söyledi. Şimdiye kadar 112 ülkeden 6 binin üzerinde uluslararası öğrenciye eğitim verdiklerini kaydeden Acar, hâlihazırda İZÜ'de 1.176 lisans, 394 lisansüstü olmak üzere toplam 1.570 uluslararası öğrencinin aktif olarak öğrenim gördüğünü söyledi. Acar, Filistin ve Doğu Türkistan gibi mazlum coğrafyaların da arasında olduğu Ortadoğu, Asya, Afrika, Uzak Doğu ülkelerinden ağırlıklı olarak öğrenci profiline sahip olduklarını söyledi. İZÜ'nün bugüne dek 901 Suriyeli öğrenciye ev sahipliği yaptığını da bildiren Acar, hâlihazırda 296 Suriyeli öğrencinin eğitim gördüğünü anlattı. Acar şöyle dedi: "Suriyeli öğrencilerimizin başarıları, üniversitemizin uluslararası eğitim anlayışını güçlendiren ve bizleri gururlandıran sonuçlar doğurmuştur. Örneğin Mimarlık Bölümü öğrencilerimizden Abdul Hadi Alomar tarafından Suriye'nin Azez şehrinde hayata geçirilen "Gazze İlkokulu" projesi de bizi çok mutlu etmiştir. Proje ile savaş mağduru pek çok çocuğa eğitim imkânı sunulmuştur. Bu tür projeler hem üniversitemizin hem de ülkemizin uluslararası öğrencilere ev sahipliği yapma misyonunun meyvelerini topladığımıza dair güzel örneklerden. Uluslararası öğrencilerin Türkiye'deki yaşamları, deneyimleri ve aldıkları eğitimlerle kendi ülkelerinde daha demokratik, özgürlükçü ve kapsayıcı bir sisteme geçiş konusunda katkı yapacağını düşünüyorum."

SUDAN BAŞBAKANI DA İZÜ MEZUNU

İZÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Afrika ülkesi Sudan'da 2018 - 2019 yılları arasında Başbakanlık görevinde bulunan Sudanlı siyasetçi Mutez Musa'nın da İZÜ'de eğitim aldığını kaydetti. Acar, başta gönül coğrafyamız ile Asya, Afrika, Ortadoğu ülkeleri olmak üzere tüm dünyada, kendi ülkelerinde söz sahibi gençleri Türkiye'de yetiştirmenin önemini vurguladı. Ülkelerinin geleceğini inşa edecek gençleri İZÜ'de yetiştirmelerinin sorumluluklarını artırdığını kaydeden Prof. Acar şöyle devam etti: "Son yıllarda devletimizin de teşvikleriyle Türkiye olarak uluslararası öğrenci sayımız 350 binlere ulaştı. Bunu 500 binlere ve daha yüksek seviyelere çıkarmak hedeflerimiz arasında. Uluslararası öğrencileri çekmek için yabancı dilde programların açılması önemli ancak bu gelen gençlere Türkçe öğretebilmek de son derece kıymetli."

"3 DİLDE EĞİTİM VERİYORUZ, İSTEYENE 5 DİLİ ÜZRETSİZ ÖĞRETİYORUZ"

İZÜ'de Türkçe, İngilizce ve Arapça şeklinde 3 dilde eğitim verdiklerini kaydeden Rektör Acar sözlerini şöyle tamamladı: "İngilizce ve Arapçanın yanı sıra İspanyolca, Rusça, Çince gibi dünya dillerini de ücretsiz bir şekilde öğrenme fırsatı sunuyoruz. Türkiye'den ve uluslararası arenadan çok önemli isimler sık sık İZÜ'yü ziyaret ediyor, öğrencilerimize konferans veriyor. Sadece geçtiğimiz süreçte Gençlik ve Spor Bakan Yardımcımızı, eski Vaşington Büyükelçimizi ve Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanımızı İZÜ'de ağırladık, öğrencilerimizle buluşturduk. Öğrencilerimiz bu isimlerle tanışma ve ilişki kurabilme fırsatına sahip oluyor. Bu durum, uluslararası öğrenciler için İZÜ'yü cazibe merkezi haline getiriyor. Erasmus'ta İZÜ olarak dünyada 38 ülkeden 130'dan fazla üniversite ile anlaşmamız bulunuyor. İngiltere'den Malezya'ya, Fas'tan Endonezya'ya, Brunei'den Malta'ya kadar 27 ülkeden 45 üniversite ile farklı programlarda yapılan çeşitli anlaşmalar İZÜ'yü bir cazibe merkezi haline getiriyor. Her yıl yaptığımız 'Zaim Uluslararası Kültür Festivali' ile öğrenciler arasında uluslararası bir köprü kuruluyor. 2024 yılında gerçekleştirilen festivale 84 ülkeden 1.600 uluslararası öğrenci katıldı. 32 ülkenin stant açtığı etkinlikte İZÜ öğrencileri kendi akranlarıyla uluslararası bağlantılar kurma fırsatı yakaladı. Tüm bunlar İZÜ'nün uluslararası öğrenci misyonuna katkı sunuyor."