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  • İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 10 milyon liralık kaçak pırlanta ele geçirildi
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 10 milyon liralık kaçak pırlanta ele geçirildi

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen yabancı uyruklu şüpheliye ait valizde x-ray cihazı ile yapılan kontrolde, piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira olan kaçak pırlanta ele geçirildi.

AA23 Şubat 2022 Çarşamba 13:34 - Güncelleme: 23 Şubat 2022 Çarşamba 13:34
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İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye giriş yapmak isteyen İran uyruklu S.M.A, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü görevlilerince hareketlerinden şüphelenilerek durduruldu. Şüpheliye ait valizde x-ray cihazı ile yapılan kontrolde, şampuan kutuları içinde 19 kilitli poşet içine zulalanmış, toplam ağırlığı 365,80 gram gelen pırlanta ele geçirildi. Pırlantanın piyasa değerinin yaklaşık 10 milyon lira olduğu belirtildi. Şüpheli, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan gözaltına alındı.

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