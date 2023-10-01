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İstanbul sağanak yağışa teslim oldu! Dereler taştı, istinat duvarları çöktü

Peş peşe uyarıların ardından dün geceden beri İstanbul'un bazı bölgelerinde etili olan sağanak yağış nedeniyle dereler taştı, istinat duvarları çöktü. Ayrıca binaların girişlerini su bastı ve bazı yollarda su birikintileri oluştu.

AA1 Ekim 2023 Pazar 11:12 - Güncelleme:
İstanbul sağanak yağışa teslim oldu! Dereler taştı, istinat duvarları çöktü
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İstanbul'un birçok ilçesinde aralıklarla etkisini sürdüren sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu, bazı binaların girişlerini su bastı. Megakentte 28 Eylül'de başlayan, yer yer etkisini artırarak su baskınlarına neden olan ve hayatı olumsuz etkileyen sağanak, sabah saatlerinde kentin bazı kesimlerinde yeniden başladı.

DERENİN İSTİNAT DUVARI YIKILDI

Esenyurt'ta sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle Haramidere'nin istinat duvarı yıkıldı. Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan Haramidere'de sağanak nedeniyle taşkın meydana geldi. Taşkının etkisiyle derenin etrafındaki istinat duvarı çöktü. Olay yerine zabıta ve polis ekipleri gelerek güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin iş makineleriyle çalışmaları sürüyor.

AVRUPA YAKASI'NDA ETKİLİ OLUYOR

Zaman zaman kuvvetlenen sağanak özellikle Avrupa Yakası'nda etkili oluyor. En çok yağış düşen ilçeler arasında Çatalca, Arnavutköy, Başakşehir, Sultangazi, Eyüpsultan'ın kuzey kesimleri, Büyükçekmece, Beylikdüzü ve Küçükçekmece yer alıyor. Beyoğlu, Sarıyer, Beşiktaş, Kağıthane ve Şişli'de ise yağış düşük şiddette ve aralıklarla etkili oluyor. Anadolu Yakası'nda da Ümraniye, Sancaktepe, Sultanbeyli, Kartal, Kadıköy, Üsküdar ve Ataşehir ilçelerinde sağanak aralıklarla sürüyor.

SÜRÜCÜLER TEDBİRLİ İLERLİYOR

Bazı sürücüler, kaza riskine karşın yolda dikkatli bir şekilde ilerlemeye çalışıyor. Sağanak nedeniyle Esenyurt, Avcılar ve Beylikdüzü'nde bazı yollarda su birikintileri oluştu. Esenyurt Liman Caddesi D-100 kara yolu istikameti, yolun suyla dolması sebebiyle trafiğe kapatıldı, bazı araçlar yolda kaldı. Ekiplerin su tahliye çalışması sürüyor. Arnavutköy'de bazı mahallelerde yoğun yağış nedeniyle yollar bozulurken taş ve toprak birikintileriyle kaplandı.

AÇILAN RÖGAR KAPAKLARI SÜRÜCÜLER İÇİN TEHLİKE OLUŞTURDU

İtfaiye ekiplerine Esenyurt, Avcılar'dan çok sayıda su baskını ihbarı yapılırken Avcılar Doktor Sadık Ahmet Caddesi'ndeki bazı binaların girişleri suyla doldu. Başakşehir'de belediye ekipleri su biriken caddelerde vidanjörle suları çekerken mazgalların açık tutulması için temizlik yapıyor. Sağanak esnasında basıncın etkisiyle bazı yollardaki rögar kapaklarının açıldığı ve sürücüler için tehlike oluşturduğu gözlendi. Sokak hayvanları da yağıştan olumsuz etkilendi. Avcılar'da yağmurdan korunmak için bir otomobilin lastiğine sığınan yavru kedi kurtarılmak için yardım bekledi.

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