İSTANBUL 24°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Eylül 2023 Cuma / 15 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,4539
  • EURO
    29,1489
  • ALTIN
    1653.08
  • BIST100
    8325.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'un bazı bölgeleri sağanak yağmura teslim oldu
Güncel

İstanbul'un bazı bölgeleri sağanak yağmura teslim oldu

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda etkili olan sağanak nedeniyle Pendik'te su birikintileri oluşurken bazı araçlar yollarda kaldı.

AA29 Eylül 2023 Cuma 09:54 - Güncelleme:
İstanbul'un bazı bölgeleri sağanak yağmura teslim oldu
ABONE OL

Kentte dün aralıklarla gün boyu etkisini gösteren sağanak, bugün sabah saatlerinden itibaren Anadolu Yakası'nda yeniden başladı.

Maltepe, Kartal, Pendik, Tuzla ve Sultanbeyli'de etkili olan sağanağa bazı vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Yağıştan korunmak isteyenler otobüs duraklarına ve dükkan tentelerinin altına sığındı.

Pendik'te etkisini artıran yağış nedeniyle ana yollarda ve bazı sokaklarda su birikintileri oluştu, araçlar yollarda güçlükle ilerledi.

Kaynarca Alt Geçidi'nde biriken su yüzünden bir sürücü aracıyla mahsur kaldı. Aracının üzerine çıkan kişi bir süre bekledikten sonra yolun kenarındaki demir korkulukların bulunduğu duvara atlayarak kendini kurtardı.

Sabiha Gökçen Havalimanı istikametinde de oluşan su birikintisi nedeniyle bazı araçlar yollarda kalırken bazıları da ilerlemekte zorlandı.

Yollarda biriken suyun denize akması sonucu Pendik Marina'da su üzerinde çöp birikintileri oluştu.

Yağış nedeniyle Çekmeköy Madenler mevkisi ile Kartal Samandıra'da yolun kayganlaşması sebebiyle maddi hasarlı kazalar meydana geldi.

Anadolu Yakası'nın bazı bölgelerinde yağış sebebiyle trafik yoğunluğu oluştu.

  • sağanak yağış
  • su birikintisi
  • Pendik

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.