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  • İstanbul sanayi sitesinde 10 araç kundaklanmıştı! 2 zanlı yakalandı
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İstanbul sanayi sitesinde 10 araç kundaklanmıştı! 2 zanlı yakalandı

Ataşehir'de, sanayi sitesindeki alanda 10 aracın kundaklanmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

AA29 Haziran 2025 Pazar 17:12 - Güncelleme:
İstanbul sanayi sitesinde 10 araç kundaklanmıştı! 2 zanlı yakalandı
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Bostancı Sanayi Sitesi'nin de bulunduğu Kılıç Sokak'taki alanda çıkan, bir otelin açık otoparkına da sıçrayan yangına ilişkin soruşturma devam ediyor.

Polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından 2 şüphelinin araçları kundakladıktan sonra bölgeden kaçtıklarını belirledi.

Çalışmalar sonucu şüphelilerin B.Y. (25) ve T.A. (23) olduğu tespit edildi.

Şüpheliler düzenlenen operasyonla ikametlerinde gözaltına alınırken, olay anında alkollü oldukları ortaya çıktı.

10 ARACIN KUNDAKLANMASINA İLİŞKİN 2 ZANLI YAKALANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.Y. ve T.A. "mala zarar verme" ve "kundaklama" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Bostancı Sanayi Sitesi'nde dün hurda araçların çekildiği alanda çıkan yangın, bir otelin açık otoparkındaki araçlara da sıçramıştı.

Polis ekipleri, 10 aracın kundaklandığı yangının ardından soruşturma başlatmıştı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, yangından bir süre önce kimliği belirsiz bir şüphelinin park halindeki araçların olduğu alana geldiğini, buradan ayrıldıktan hemen sonra araçların yanmaya başladığını belirlemişti.

  • kundaklama olayı
  • Ataşehir sanayi sitesi
  • şüpheliler adliyede

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