İstanbul seçim sonuçları 2023! YSK İstanbul Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

İstanbul Seçim Sonuçları: 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonuçları için nefesler tutuldu. 2023 yılı Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için vatandaşlar sandık başına gidecek. İstanbul'da 30 bin 803 sandık kurulacak ve 11 Milyon 350 bin 969 seçmen sandık başına gidecek. Peki İstanbul'da hangi parti ne kadar oy aldı? İstanbul'da hangi parti kazandı? İşte İstanbul seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Memleket Partisi, Yeşil Sol Parti oy oranları.

İSTANBUL CUMHURBAŞKANI VE MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI



14 Mayıs'ta tüm Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için sandık başına gidecek. İstanbul Seçim Sonuçları, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği belirleme açısından 11 Milyon 350 bin 969 seçmen ile kritik bir rol oynayacak. 2023 seçimleri için İstanbul'da 11 milyon 350 bin 971 seçmen oy kullanacak. Peki, son seçim olan 2023 seçimlerinde İstanbul'da hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? İstanbul milletvekili seçiminde hangi parti birinci oldu? İşte YSK verileri doğrultusunda İstanbul seçim sonuçları 2023

Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulan seçim takvimi işlemeye devam ediyor. YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı bilgilendirmede seçimlerde oy kullanacak seçmen sayısının yurt içerisinde 60 milyon 843, toplamda ise 64 milyon 113 bin 941 olduğunu duyurdu. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Türkiye genelindeki 1094 ilçe seçim kurulundan 80'i, 39 ilçesi bulunan İstanbul'da yer aldı.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için 11 milyon 350 bin 971 kişinin oy kullanacağı İstanbul'da önceki seçime göre seçmen sayısı 777 bin 428 kişi arttı. Beş yıl görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni Meclis üyelerini belirleyecek seçmenlerin yaklaşık yüzde 18'inin yer aldığı İstanbul'da 11 milyon 350 bin 971 seçmen oy kullanacak.

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



İstanbul seçim sonuçları, Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve Cumhurbaşkanı seçim sonuçları neticesinde açıklanacak. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin anlık sonuçları ile Türkiye geneli seçim sonuçları Star.com.tr seçim sayfasında yer alacak.

14 Mayıs İstanbul Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçim sonuçları ve siyasi partilerin oy oranları yasakların kalmasıyla birlikte paylaşılacak.

YSK'dan yapılan açıklamaya göre 14 Mayıs seçimlerinde oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak.

İstanbul seçim sonuçları 2023 için anlık ve canlı oy oranları, 14 Mayıs 2023 Pazar günü star.com.tr tarafından aktarılacak. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin anlık sonuçları ile 2023 İstanbul Seçim Sonuçları, 14 Mayıs 2023 günü seçim yasakları kalktıktan sonra bu sayfada açıklanacaktır. İşte 2023 İstanbul Cumhurbaşkanı, Milletvekili ve Genel Seçim Sonuçları

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI 2023



CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ

Açılan Sandık Oranı:

%0.00

RECEP TAYYİP ERDOĞAN:

KEMAL KILIÇDAROĞLU:

SİNAN OĞAN:

MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık Oranı:

%0.00

AK PARTİ:

CHP:

MHP:

İYİ PARTİ:

YEŞİL SOL PARTİ:

BBP:

YENİDEN REFAH:

MEMLEKET PARTİSİ:

ZAFER PARTİSİ:

AP (ADALET PARTİSİ):

SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI (TKP, TKH, SOL PARTİ):

TİP:

DİĞER: