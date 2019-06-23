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İstanbul seçim sonuçları 23 Haziran son durum nedir? Seçim sonuçları canlı izle son dakika!

23 Haziran Pazar İstanbul seçimlerinde oy kullanan seçmenler, ‘İstanbul seçim sonuçları 23 Haziran son durum nedir?’ sorusuna yanıt arıyor. Seçimde, Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi'nin adayı Necdet Gökçınar ile Vatan Partisi'nin adayı Mustafa İlker Yücel’in yarışacağı seçim sonuçları son dakika gelişmelerini canlı izle linkimizden anbean takip edebileceksiniz. Başta İstanbul seçmeni olmak üzere tüm Türkiye 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. İstanbul seçim sonuçları ilçe ilçe peş peşe haberimizde yer alıyor. Peki, İstanbul seçim sonuçları 23 Haziran son durum nedir? İşte merak ettiğiniz tüm ayrıntılar haberimizin detaylarında…

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‘İstanbul seçim sonuçları 23 Haziran son durum nedir?’ sorularına vatandaşlar yanıt aramaya devam ediyor. Seçimde, Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi'nin adayı Necdet Gökçınar ile Vatan Partisi'nin adayı Mustafa İlker Yücel’in yarışacağı seçim sonuçları son dakika gelişmelerini canlı izle linkimizden anbean takip edebileceksiniz. 23 Haziran İstanbul sandık seçim sonuçlarını son dakika gelişmelerini canlı izleme linkini haberimizde bulabilirsiniz. Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için hazırlanan seçim özel sayfamızda ‘Seçim sonuçlarını, yorumlarını, ayrıntılı istatistikleri’ görebilirsiniz. Peki, İstanbul seçim sonuçları 23 Haziran son durum nedir? Açılan sandık sonuçları ile ilgili son dakika açıklamalarını haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz. İşte merak ettiğiniz tüm ayrıntılar haberimizin detaylarında…

 

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI 2019 TIKLA CANLI TAKİP ET!

 

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN SANDIKLAR KAÇTA AÇILACAK?

 

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milyonlarca İstanbullu bugün yeni belediye başkanını seçmek için sandık başına gidiyor. Oy kullanma işlemlerini tamamlayan vatandaşlar seçim sonuçları için geri sayıma başladı. YSK'nın seçim yasağını kaldırmasının hemen ardından seçim sonuçları takibini canlı olarak yapabilirsiniz.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 6 Mayıs'ta verdiği, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi ve CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının iptali" kararı üzerine, İstanbullular sandık başına gitti. Bugünkü seçimde İstanbul, 5 yıl boyunca görev yapacak Büyükşehir Belediye Başkanını seçecek. Seçimde, Cumhur İttifakı'nın (AK Parti) adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı'nın (CHP) adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi'nin adayı Necdet Gökçınar ve Vatan Partisi'nin adayı Mustafa İlker Yücel yarışıyor.

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

17:00'da kapanacak sandıkların ardından YSK'nın seçim yasağını kaldırması ile birlikte sonuçları anbean buradan takip edebilirsiniz.

İSTANBULLULAR SAAT 17.00'YE KADAR OYLARINI KULLANABİLECEK

Her seçmen, kanunda sayılan istisnalar dışında, hangi sandık seçmen listesinde kayıtlı ise ancak o sandıkta oy kullanabilecek. Büyükşehir Belediye Başkanlığına ilişkin oy pusulası beyaz üzerine siyah baskılı olarak hazırlandı. Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler, oylarını kullanmış olsa bile oy vermenin bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılamayacak. YSK tarafından yayın yasağı kaldırılmadan sonuçlar açıklanamayacak.

''Teşekkür ederim, ne ısmarlıyayım?''

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