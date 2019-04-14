İstanbul seçim sonuçları son dakika gelişmesi! Maltepe seçim sonuçlarında son durum nedir?

İstanbul Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ait oy pusulalarının sayılma işlemleri devam ediyor. Milyonlarca seçmen, “Maltepe seçim sonuçlarında son durum nedir?” sorusuna anbean yanıt arıyor. Maltepe’den yapılan son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. 1089 sandıktan 742 sandığın sayıldığı ve oy sayım işlemlerinin 2 kuruldan 12 kurula çıkartıldığı da öğrenildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Adayları Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu’nun arasındaki oy oranının her sandıkta biraz daha azalması ve Büyükçekmece’de seçmen kaydırma iddiaları sonrası AK Parti, hukuki yollara başvurmaya devam ediyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, AK Parti'nin İstanbul'daki yerel seçimlerin yenilenmesine yönelik "olağanüstü itiraz" sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu. İşte İstanbul seçim sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri…

AK PARTİ “OLAĞANÜSTÜ İTİRAZ” HAKKINI KULLANACAK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, ''Olağanüstü itiraz hakkımızı kullanarak İstanbul seçimlerinin yenilmesini isteyeceğiz. Hazırlıklarımızı büyük oranda tamamladık. Çok kısa bir zamanda dilekçe ve eklerini YSK'ye teslim edeceğiz'' dedi.

Yavuz, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, AK Parti'nin İstanbul'daki yerel seçimlerin yenilenmesine yönelik "olağanüstü itiraz" sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Olağanüstü itiraz hakkımızı kullanarak İstanbul seçimlerinin yenilenmesini isteyeceğiz." dediklerini anımsatan Yavuz, "Hazırlıklarımızı büyük oranda tamamladık. Çok kısa bir zaman içerisinde dilekçe ve eklerini YSK'ye teslim edeceğiz." ifadesini kullandı.

MALTEPE SEÇİM SONUÇLARINDA SON DURUM

Maltepe'de tüm sandıklarda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ait oy pusulalarının sayılma işlemleri devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezinde devam eden oy pusulularının sayımlarında şu ana kadar 1089 sandıktan 742 sandığın sayıldığı ve oy sayım işlemlerinin 2 kuruldan 12 kurula çıkartıldığı da öğrenildi.

Öte yandan, dün gece geç saatlerde ara verilen oy sayım işlemleri sabah erken saatlerde yeniden başladı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin AK Parti'nin Maltepe'de yaptığı itiraz üzerine YSK, 1089 sandıkta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ait oy pusulalarının tekrar sayılmasına karar vermişti.

SÜREÇ NASIL DEVAM EDİYOR?

Akşam Gazetesinden Osman Nuri Cerit’in haberine göre, İstanbul’daki seçimlerle ilgili gözlerin çevrildiği Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye genelindeki olağan itirazlarla ilgili kararlarını dün açıkladı. YSK, İstanbul’daki sayım işleminin bitmesinin ardından, kent için nihai kararını açıklayacak. Birleştirme tutanaklarının hazırlanmasından sonra, olağanüstü itiraz süreci başlayacak.

Seçim Kanunu'nun 130’uncu maddesi kapsamında yapılacak olan olağanüstü itirazda, AK Parti “tam kanunsuzluk” gerekçesiyle seçimlerin yenilenmesini isteyecek. AK Parti yasa gereği bu başvurusunu, 7 gün içinde yapacak.

3 GÜN İÇİNDE KARAR

Başvurunun ardından Kurul, 3 gün içinde olağanüstü itirazı karara bağlayacak. AK Parti başvurusunda yasanın açık hükmüne rağmen sandık başkanlığı kriteri taşımayan isimleri tek tek belirtecek. Yapılan incelemede devlet memuru olmadığı halde görevlendirilen sandık başkanlarının bilgileri de sunulacak.

AK Parti’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım’a verilen binlerce oyun haksız şekilde nasıl “geçersiz” sayıldığı ortaya konulacak. Bu usulsüzlüklerin tümü ilgili seçim kurulları tarafından yapılan inceleme ve yeniden sayımlar için kanıt olarak gösterilecek. YSK’nın içtihatlarına göre 'olağanüstü itiraz' üzerine seçimlerin yenilenmesi kararı verilebilmesi için “öne sürülen iddiaların somut verilere dayanması” ve “bu iddiaların seçmen sayısı bazında sonuca etkili olması” gerekiyor.

ORGANİZE SEÇMEN KAYDIRMA

İtirazda “ilçelere organize seçmen kaydırma” usulsüzlüğü de belgelendirilecek. YSK’nın daha önceki yıllarda iptal kararı verdiği seçimler de emsal gösterilecek. YSK, 2002 Milletvekili Seçiminde Siirt, 2014 Yerel Seçiminde ise Yalova ve Ağrı’da iptal kararı vermişti. YSK bu seçimlerde karar gerekçesini, seçim sonuçlarını etkileyecek boyuttaki usulsüzlüklere dayandırmıştı.