İstanbul seçimlerinde kim önde? Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu son dakika oy oranları 23 Haziran İstanbul seçimleri canlı takip et!

İstanbul seçimlerinde son dakika gelişmesi sandıklar kapandı ve oy sayımına geçildi. ‘İstanbul’da kim önde? Binali Yıldırım ne kadar oy aldı? Ekrem İmamoğlu ne kadar oy aldı? Oy sayımında son durum nedir? Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu son dakika oy oranları yüzde kaç?’ sorularına vatandaşlar tarafından yanıt aranıyor. İstanbul’da sandıklar kapandı. Yüksek Seçim Kurumu 5 yıl süreyle görev alacak belediye başkanı İBB seçimine. 10 milyon 560 bin 963 seçmen oy kullanmak için sandık başına gitti. 10 milyon 560 bin 963 seçmen sandık başına gitti. Binali Yıldırım ne kadar oy aldı sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım’ın aldığı oy oranı ve sayısı dakika dakika güncellenecektir. Miller İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu’nun aldığı oy oranlarını da haberimizde canlı olarak takip edebilirsiniz.

İSTANBUL’DA OY SAYIMINA GEÇİLDİ

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin kararının ardından İstanbul'daki 10 milyon 560 bin 963 seçmen yeniden sandık başına gitti.

Oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı. Sandıklar 17.00'de kapandı. Ve oy sayım başladı.

31 MART YEREL SEÇİMLERİNDE İL GENEL MECLİSİ SONUÇLARI NASILDI?

31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul İl Genel Meclisinde AK Parti 3.886.057 vatandaşın oyuyla %45,58 oy alarak il genel meclisi için en çok oyu alan parti olmuştu. CHP ise il genel meclisi oylarında %38,54 oy aldı.

31 MART YEREL SEÇİMLERİNDE İSTANBUL SEÇİMLERİ NEDEN TEKRARLANIYOR?

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) AK Parti'nin itirazı üzerine 6 Mayıs'ta verdiği "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının iptaline" ilişkin kararı üzerine, İstanbullular yeniden oy kullandı.

Seçimde, Cumhur İttifakı'nın (AK Parti) adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı'nın (CHP) adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi'nin adayı Necdet Gökçınar ile Vatan Partisi'nin adayı Mustafa İlker Yücel yarışıyor.

31 Mart'taki seçmen listeleri geçerli oldu.

31 Mart seçimlerindeki sandık seçmen listeleri, yeni bir güncelleştirme yapılmaksızın bu seçimde de kullanıldı. Bu seçim yenileme seçimi niteliğinde olduğu için bu süreçte 18 yaşını dolduranlar ve askerden gelenler oy kullanamadı.

TÜRKİYE´NİN EN KALABALIK İLKOKULUNDAKİ SEÇMEN SAYISI 351 İLÇE NÜFUSUNDAN FAZLA

Öğrenci sayısı bakımından Türkiye´deki 66 ilçe merkezi nüfusundan daha kalabalık olan Avcılar´daki Leyla Bayram İlkokulu'nda, 23 Haziran İstanbul Seçiminde yine 53 sandıkta kayıtlı 18 bin 450 seçmen yerel yöneticiler için oy kullandı. Bu okulda oy kullanan seçmen sayısının Türkiye'deki 351 ilçe merkezinde yaşayanlardan fazla olduğu belirtildi.

İstanbul ve Türkiye'nin diğer kentlerinde nüfus yoğunluğunun yüksek olmasına rağmen okul sayısının Yeşilkent'teki gibi az olmaması nedeniyle Leyla Bayram İlkokulu 'Türkiye'nin en kalabalık okulu' olmasının yanı sıra bugün yine 'En fazla seçmen ve sandığa sahip oy kullanma merkezi oldu.

Geride kalan eğitim döneminde 155 öğretmenin görev yaptığı, 5 bin 300 öğrencinin sabahçı ve öğlenci olarak eğitim gördüğü, 41 alt sınıf, 284 kaynaştırma öğrencisi bulunan Leyla Bayram İlkokulu, yarın yine seçmenlerin akınına uğradı. Avcılar'daki Yeşilkent Mahallesi'nde 45 bin 402 seçmen Leyla Bayram İlkokulu, MEV Nihat Çandarlı Ortaokulu ve Kemal Atay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi´nde oylarını kullandı. Okul binasının az olması nedeniyle Avcılar´daki en fazla seçim sandığı da bu 3 okulda oldu.