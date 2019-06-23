İstanbul seçimlerinde kim önde? Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu son dakika oy oranları 23 Haziran İstanbul seçimleri canlı takip et!
23 Haziran İstanbul seçim sandıkları açılıyor. Milyonlarca vatandaş, ‘İstanbul’da kim önde? Binali Yıldırım ne kadar oy aldı? Ekrem İmamoğlu ne kadar oy aldı? Oy sayımında son durum nedir? Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu son dakika oy oranları yüzde kaç?’ sorularına anbean yanıt arıyor. Yüksek Seçim Kurumu 5 yıl süreyle görev alacak belediye başkanı İBB seçimine. 10 milyon 560 bin 963 seçmen oy kullanmak için sandık başına gitti. İstanbul seçim sonuçlarını haberimizde verdiğimiz linklerden ve son dakika gelişmelerinde takip edebilirsiniz. Okullarda kurulan seçim sandıklarında oy verme işlemi için tanınan süre bittiğinde yani sandıklar kapandığında artık seçim sonuçları açıklanacak. İstanbul’da sandıklar kapandı. Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu son dakika oy oranları haberimizin ayrıntılarında…
İstanbul seçimlerinde son dakika gelişmesi sandıklar kapandı ve oy sayımına geçildi. ‘İstanbul’da kim önde? Binali Yıldırım ne kadar oy aldı? Ekrem İmamoğlu ne kadar oy aldı? Oy sayımında son durum nedir? Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu son dakika oy oranları yüzde kaç?’ sorularına vatandaşlar tarafından yanıt aranıyor. İstanbul’da sandıklar kapandı. Yüksek Seçim Kurumu 5 yıl süreyle görev alacak belediye başkanı İBB seçimine. 10 milyon 560 bin 963 seçmen oy kullanmak için sandık başına gitti. 10 milyon 560 bin 963 seçmen sandık başına gitti. Binali Yıldırım ne kadar oy aldı sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım’ın aldığı oy oranı ve sayısı dakika dakika güncellenecektir. Miller İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu’nun aldığı oy oranlarını da haberimizde canlı olarak takip edebilirsiniz.
SANDIKLAR SAAT KAÇTA AÇILIYOR?
23 HAZİRAN 2019 AÇILAN SANDIK SONUÇLARI SON DAKİKA CANLI İZLE
İSTANBUL’DA OY SAYIMINA GEÇİLDİ
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin kararının ardından İstanbul'daki 10 milyon 560 bin 963 seçmen yeniden sandık başına gitti.
Oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı. Sandıklar 17.00'de kapandı. Ve oy sayım başladı.
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