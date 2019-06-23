İstanbul seçimlerinde son dakika açılan sandık oranı kaç? İstanbul’da yüzde kaç sandık açıldı, sonuçları canlı takip et!

‘İstanbul seçimlerinde son dakika açılan sandık oranı kaç?’ sorularına arama motorlarına vatandaşlar tarafından yanıt aranıyor. Türkiye ve dünyanın gündemine oturan 23 Haziran İstanbul seçimleriyle ilgili açılan sandık sonuçları son dakika açıklamaları ve açılan sandık oranın yüzde kaç olduğu, sandık sonuçları son dakika canlı izleme linkini ve 23 Haziran İstanbul seçimleriyle ilgili tüm son dakika gelişmelerini sayfamızdan takip edebilirsiniz. İstanbul’da oy sayımı bittikten sonra seçim sonuçları da belli olmaya başlayacak. YSK’nın vereceği onayla 21.00’den önce seçim sonuçları ile ilgili ilk bilgilerin yayımlanmasına başlanabileceği tahmin ediliyor. Okullarda kurulan seçim sandıklarında oy verme işlemi için tanınan süre bittiğinde yani sandıklar kapandığında artık seçim sonuçlarının açıklanması için geri sayım başlayacak. YSK’nın açıklamasına göre resmi olarak 18.00 – 21.00 saatleri arasında seçim ile ilgili haber ve tebliğ yapmak yasak olacak. Haberimiz içerisinden açılan sandık sonuçları ile ilgili son dakika açıklamalarını canlı takip edebilirsiniz.

23 HAZİRAN İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI SAAT KAÇTA BELLİ OLACAK?

Okullarda kurulan seçim sandıklarında oy verme işlemi için tanınan süre bittiğinde yani sandıklar kapandığında artık seçim sonuçlarının açıklanması için geri sayım başlayacak. YSK’nın açıklamasına göre resmi olarak 18.00 – 21.00 saatleri arasında seçim ile ilgili haber ve tebliğ yapmak yasak olacak. Ancak geçtiğimiz seçimlerde olduğu gibi YSK’nın vereceği onayla 21.00’den önce seçim sonuçları ile ilgili ilk bilgilerin yayımlanmasına başlanabileceği tahmin ediliyor.

23 HAZİRAN İSTANBUL SEÇİM YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi 23 Haziran 2019'da yapılacak. 13 Haziran'da başlayan seçim yasakları oy verme günü 23 Haziran'da saat 24.00'te sona erecek.

31 Mart Yerel Seçimlerinde uygulanan seçim yasaklarının 23 Haziran İstanbul seçiminde de geçerli olması bekleniyor.

SEÇİM YASAKLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

RTÜK tarafından yayınlanan duyuruya göre; Oy verme gününden önceki son 24 saatte herhangi bir partinin ya da adayın siyasi reklamının da yayınlanmayacağı ifade edilen duyuruda, şunlar kaydedildi:

“22 Haziran Cumartesi saat 18.00'de seçim propagandaları sona erecektir. Yukarıda da açıklandığı üzere yayın yasakları, 22 Haziran Cumartesi saat 00.00’dan itibaren başlayıp oy verme günü olan 23 Haziran 2019 Pazar günü Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanacak saate kadar sürecektir. Bu süre zarfında televizyon ve radyolar ile her türlü yayın organları tarafından siyasi reklam, seçim ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması, yayın yasağı kapsamındadır.

Ayrıca yenilenmesine karar verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin sonuçlarına ilişkin yayınların, bütün medya hizmet sağlayıcılar tarafından Yüksek Seçim Kurulunun belirlemiş olduğu seçim sonuçlarının yayınlanabileceği saatlere uygun olarak yapılması, seçim sürecinin sağlıklı şekilde yürütülmesi açısından çok büyük önem arz etmektedir.”

SEÇİM YASAKLARI NELER?

Yerel seçimlerde oy verme günü saat 06.00'dan 24.00'e kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak, eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

Oy verme günü düğünler seçim yasaklarına ve belirtilen kurallara uyulmak şartıyla saat 18.00'den sonra yapılabilecek.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesinde belirtilen silahları köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacak.

Oy verme günü radyolar ve her türlü yayın organlarınca saat 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak.

Radyolarda ve her türlü yayın organlarında 18.00-21.00 saatleri arasında ancak YSK tarafından seçim ile ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

Bütün yayınlar saat 21.00'den sonra serbest olacak ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.