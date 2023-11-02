İSTANBUL 19°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Kasım 2023 Perşembe / 19 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,3644
  • EURO
    30,1778
  • ALTIN
    1809.71
  • BIST100
    7663.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul sele teslim! Cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar suya gömüldü
Güncel

İstanbul sele teslim! Cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar suya gömüldü

İstanbul'da akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak etkisini gösterdi. Bazı noktalarda caddeler suyla kaplandı, araçlar ise suya gömüldü.

AA2 Kasım 2023 Perşembe 22:48 - Güncelleme:
İstanbul sele teslim! Cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar suya gömüldü
ABONE OL

Kent genelinde akşam saatlerinde etkisini artıran yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Fatih'teki tarihi Kapalıçarşı'da rögarların taşması dolayısıyla bazı bölümlerde su birikintileri oluştu. Esnaf, suyun dükkanlarına girmemesi için büyük çaba harcadı.

Anadolu Yakası'nda sağanaktan en çok Ümraniye ve Çekmeköy etkilendi.

Ümraniye İMES Sanayi Sitesi'ndeki bir otopark suyla doldu. Altınşehir Mahallesi'nde rögarların tıkanması sonucu sürücüler suyun yükseldiği yolda araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Kuryelerin de motosikletlerinden inerek yoluna devam ettiği görüldü.

İstiklal Caddesi'nde rögardan taşan sular nedeniyle vatandaşlar yolda yürümekte güçlük çekti. Alemdağ Caddesi de sular altında kaldı.

Yukarı Dudullu Divan Caddesi'nin bir bölümü adeta göle döndü. Bazı araçlar kaza riskine karşı dikkatli hareket ederken, bazı araçlar yolda durmak zorunda kaldı.

Çekmeköy'de Mimar Sinan Caddesi ile Vezir ve Çağlar sokaklarda da su birikintileri oluştu. İtfaiye ekipleri, mahsur kalan araçları çekerek kurtardı.

- İş yerinin dış cephe kaplaması otomobilin üzerine devrildi

Ataşehir'de sağanak ve rüzgarın da etkisiyle bir iş yerinin dış cephe kaplaması park halindeki otomobilin üzerine düştü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler sokağı trafiğe kapatırken, vatandaşlar otomobilin üzerindeki dış cephe parçasını forklift yardımıyla kaldırdı.

İş yeri sahibi Cihat Zengin, olayın yağmur ve rüzgardan kaynaklandığını düşündüğünü belirterek, ''Araç park halindeymiş, herhangi bir yaralanma yok. Maddi zararımız var." dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.