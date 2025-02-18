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İstanbul Sibirya'ya dönecek! Kar alarmı verildi

Tahminlere göre, Sibirya üzerinden gelen soğuk ve kar yağışı İstanbul'u donduracak. Meteoroloji, AKOM ve İstanbul Valiliği'nden peş peşe uyarı geldi.

HABER MERKEZİ18 Şubat 2025 Salı 08:35 - Güncelleme:
İstanbul Sibirya'ya dönecek! Kar alarmı verildi
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Meteoroloji, AKOM ve İstanbul Valiliği'nden kar uyarısı geldi. 5 günlük hava durumu tahminine göre Sibirya üzerinden gelen soğuk ve kar yağışı İstanbul'u donduracak.

Soğuk hava dalgasının yarından itibaren etkisini göstermesi; yağışların karla karışık yağmura ve kara dönüşmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının da 0 ila 3 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

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Perşembe devam edecek kar yağışının Cuma ve Cumartesi kuvvetleneceği öngörülüyor. AKOM ise sıcaklıkların 25 Şubat'a kadar mevsim normallerinin 4-8 derece altında seyredeceğini; 26 Şubat'tan sonra normale dönmesinin beklendiğini duyurdu. AKOM, İstanbul'daki barajların doluluk oranının yüzde 61.42'e ulaştığını; deniz suyu sıcaklığının 9 derece olarak ölçüldüğünü bildirdi.

Vatandaşlardan toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri istendi.

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