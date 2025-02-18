Meteoroloji, AKOM ve İstanbul Valiliği'nden kar uyarısı geldi. 5 günlük hava durumu tahminine göre Sibirya üzerinden gelen soğuk ve kar yağışı İstanbul'u donduracak.

Soğuk hava dalgasının yarından itibaren etkisini göstermesi; yağışların karla karışık yağmura ve kara dönüşmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının da 0 ila 3 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

BU HAFTA HAVA BUZ GİBİ

Perşembe devam edecek kar yağışının Cuma ve Cumartesi kuvvetleneceği öngörülüyor. AKOM ise sıcaklıkların 25 Şubat'a kadar mevsim normallerinin 4-8 derece altında seyredeceğini; 26 Şubat'tan sonra normale dönmesinin beklendiğini duyurdu. AKOM, İstanbul'daki barajların doluluk oranının yüzde 61.42'e ulaştığını; deniz suyu sıcaklığının 9 derece olarak ölçüldüğünü bildirdi.

Vatandaşlardan toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri istendi.