İstanbul son dakika deprem mi oldu? Marmara'da bir deprem daha!

İstanbul son dakika deprem mi oldu? sorusunun yanıtı tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Marmara'da bir deprem daha meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği verilere göre 10:32'de Marmara açıklarında 3,7 büyüklüğünde bir deprem oldu.

AFAD tarafından gelen son dakika bilgisine göre, İstanbul Silivri açıklarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Marmara Denizi açıklarında yerin 7.78 km derinliğinde gerçekleşen depreme ilişkin can ve mal kaybı bilgisi bulunmuyor.

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