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İstanbul Süryani Kadim Vakfı ve İstanbul Rum Patrikliği'nden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

İstanbul Süryani Kadim Vakfı ve İstanbul Rum Patrikliği, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışta bulundu.

AA02 Nisan 2020 Perşembe 15:21 - Güncelleme: 02 Nisan 2020 Perşembe 15:30
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İstanbul Süryani Kadim Vakfının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımızın Kovid-19 salgını nedeniyle başlattığı kampanyaya, İstanbul Süryani Kadim Ortodoks Metropolitliği ve Vakfı adına 100 bin lira bağışla destek veriyoruz. Salgının bir an önce bitmesi için dua ediyor, vefat edenlere Allah'tan rahmet, hastalara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

RUM PATRİKLİĞİ'NDEN KAMPANYAYA DESTEK

İstanbul Rum Patrikliği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 300 bin lira bağışta bulunulduğunu bildirdi.

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