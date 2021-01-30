İSTANBUL 9°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ocak 2021 Cumartesi / 16 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3223
  • EURO
    8,8899
  • ALTIN
    433.532
  • BIST100
    1473.45
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul-Tahran seferini yapan THY uçağı iniş yapamadı
Güncel

İstanbul-Tahran seferini yapan THY uçağı iniş yapamadı

Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul'dan kalkan TK847 sefer sayılı yolcu uçağı, hava muhalefeti nedeniyle Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'na iniş yapamadı.

AA30 Ocak 2021 Cumartesi 09:01 - Güncelleme: 30 Ocak 2021 Cumartesi 09:01
ABONE OL

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, TSİ 20.30'da İstanbul Havalimanı'ndan kalkan THY'ye ait TK847 sefer sayılı yolcu uçağı hava muhalefeti nedeniyle Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'na iniş yapamayınca, pilotun tercihiyle Bakü Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'na indi.

Uçağın Bakü'den yakıt aldıktan sonra tekrar Tahran'a döneceği belirtildi.

Tahran Vali Yardımcısı Hamid Rıza Guderzi, uçağın başkentte siren sesleri çaldığı için iniş yapmadığı iddialarıyla ilgili olarak, Tahran'ın batısında alarm sisteminin test edildiğini ve herhangi bir güvenlik sorununun bulunmadığını ifade etti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.