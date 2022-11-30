İstanbul TOKİ kura çekilişi CANLI izle! İstanbul Tuzla TOKİ kurası sonuçları

Tuzla TOKİ kurası başladı. İstanbul Tuzla Aydınlı mevkiinde yapılacak olan konutlar için başvuruda bulunan vatandaşlar İstanbul TOKİ kura çekilişini CANLI izleyebilirler. İstanbul Tuzla Aydınlı Mah. Konaşlı Mevkinde yapılacak 508 adet konutun kura çekilişinin sonuçları TOKİ'nin resmi sitesi üzerinden sorgulanabilecek. İşte İstanbul TOKİ kura çekilişi CANLI izleme bağlantısı ve İstanbul Tuzla TOKİ kurası sonuçları sorgulama ekranı

İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN 2022?



TOKİ İstanbul kura çekimi için beklenen tarih geldi. TOKİ'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuru sonrasında, İstanbul Tuzla Aydınlı Mah. Konaşlı Mevki için 508 adet konut kura çekilişi bugün (30 Kasım 2022) gerçekleştirilecek.

Toplu Konut İdaresi'nin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre 508 adet konut için yapılacak olan Tuzla TOKİ kurası 30.11.2022 Çarşamba günü saat 11.00'de başladı.

2+1 ve 3+1 sosyal konutların sahiplerini belirlemek için düzenlenecek olan Tuzla TOKİ kurası canlı yayında gerçekleştirilecek. İstanbul Tuzla'da yapılacak olan kura çekilişinin canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenebilecek.

İSTANBUL TUZLA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

İstanbul TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.

İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ



Tuzla TOKİ kura sonuçları ve isim listesi, Toplu Konut İdaresi'nin resmi sitesinden sorgulanabilecek.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Kurada hak sahibi olamayanların başvuru bedelleri kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında iade edilecek. Başvuru iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade alabilecek.

Kurada hak sahibi olamayanlar, TOKİ başvuru ücreti iadelerini başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecekler.