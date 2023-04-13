TOKİ sosyal konut projesinde İstanbul'un Arnavutköy, Esenler, Başakşehir ilçeleri için yapılan kura çekilişleri devam ediyor. Bu kapsamda 19 Nisan'a kadar sürecek olan İstanbul TOKİ kura çekilişi sonrası 2+1 ve 3+1 olan 28 bin 340 konut hak sahibini bulacak. İstanbul TOKİ kura çekimi canlı izlenebilecek olup, TOKİ'nin resmi sitesi üzerinden öğrenilebilecek. İşte İstanbul TOKİ kura çekimi canlı izleme Youtube kanalı! Arnavutköy, Esenler, Başakşehir TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi!

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI NASIL İZLENİR?

Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen kura çekilişi, TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden takip edildi. Kura sonrası ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesine TOKİ'nin resmi adresinden ulaşılabilecek. İstanbul sosyal konut kura çekimi sonuçları canlı yayını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz. İşte 13 Nisan 2023 TOKİ İstanbul kura çekimi canlı yayın izleme ekranı ve çekiliş sonuçları isim listesi...

TOKİ İstanbul kura sonuçları açıklanmaya devam ediyor. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ İstanbul kura çekimi ile toplamda 28 bin 240 konutun hak sahipleri belirlenecek. TOKİ kura sonuçları ve isim listesi, Toplu Konut İdaresi'nin resmi sitesinden sorgulanabilecek.

ARNAVUTKÖY, ESENLER, BAŞAKŞEHİR TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI SORGULAMA!



TOKİ Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçeleri kura çekimi Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu'nda noter huzurunda saat 1 Nisan 2023 Cumartesi günü saat 10.00'da başladı. TOKİ Arnavutköy - Başakşehir - Esenler kurası 19 Nisan'a kadar sürecek.

TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek.

İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE!

