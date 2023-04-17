TOKİ kura sonuçları açıklandı. İstanbul'un; Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler ilçesinde yapılacak olan 2+1 3+1 konutların kura sonuçları belli oldu. Nisan ayının 1'inde başlayan kura çekilişi bugün tamamlandı. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde inşa edilecek olan 28 bin 340 konutun hak sahipleri belirlendi. Başvuruda bulunan binlerce vatandaş, TOKİ İstanbul kura sonuçlarını sorgulamaya başladı. Peki İstanbul TOKİ kura sonuçları nasıl sorgulanır? İşte İstanbul TOKİ kura sonuçları isim listesi 2023 e-devlet TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ İstanbul kura çekimi sona erdi. İstanbul'un Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde yapılacak olan 2+1 ve 3+1 dairelerden oluşan 28.340 konut için gerçekleştirilen TOKİ kura çekimi sonucunda evlerin hak sahipleri belirlendi. TOKİ sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'un Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde toplam 50.000 konut inşa edilecek.

TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim' projesi kapsamında İstanbul'un Başakşehir, Esenler ve Arnavutköy ilçelerinde yapılacak olan sosyal konutlara başvuranlar TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçlarını e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabilecekler.

E-DEVLET TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA



TOKİ İstanbul kura çekimi ardından Arnavutköy-Başakşehir-Esenler'de yapılacak 28.340 sosyal konut iki yılda inşa edilip hak sahiplerine teslim edilecek.

İSTANBUL TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?



TOKİ sonuçları e-Devlet üzerinden "Talep Toplama Projeleri İçin Hak Sahipliği Kura Sonucu Sorgulama" ekranı aracılığıyla kontrol edilebilecek.

TOKİ kura sonuçlarını sorgulamak için e-Devlet sistemine giriş yapmanız gerekiyor. Altta yer alan linke tıklayıp giriş yaptığınız takdirde isminize konut isabet edip etmediği belli oluyor.

TOKİ PARA İADESİ NASIL ALINIR?

TOKİ para iadesi işlemleri Halkbank üzerinden gerçekleştirilmektedir. TOKİ para iadesi için Halkbank resmi internet sitesine girilerek aşağıdaki adımlar uygulanmalıdır.

TOKİ başvuru ücretinin iadesini almak için;

İlk olarak T.C. kimlik numarası ve telefon numarası girilir. Altta bulunan kutudaki harfleri yazıp devam butonuna basılır.

Daha sonra cep telefonuna gelen onay kodu girilerek "devam" seçeneğine tıklanır.

Hesap bilgilerini girdikten sonra devam butonuna basılır.

Bu adımdan sonra verilen bilgiler doğru olduğu takdirde iade süreci başlayacaktır.