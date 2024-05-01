İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mayıs 2024 Çarşamba / 23 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5087
  • EURO
    34,7208
  • ALTIN
    2403.3
  • BIST100
    10045.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'da topluma ulaşım seferleri normale döndü
Güncel

İstanbul'da topluma ulaşım seferleri normale döndü

1 Mayıs önlemleri kapsamında kapanan bazı metro, metrobüs ve tramvay hatları normale döndü.

DHA1 Mayıs 2024 Çarşamba 20:02 - Güncelleme:
İstanbul'da topluma ulaşım seferleri normale döndü
ABONE OL

İstanbul Valiliği 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında ulaşıma dair bazı tedbirler almıştı. Yapılan son açıklama; "05.30 itibariyle kapanan M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman metro hattının Taksim Meydan ve Şişhane durakları hariç kapatılan diğer metro duraklarının seferlere açılmasına, M11 Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro hattının Gayrettepe metro durağının sefere açılmasına, M7 İstoç-Yıldız metro hattının sefere açılmasına, Bağcılar-Kabataş arasında çalışan tramvay hattının kapalı duraklarının sefere açılmasına, T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattının kapalı duraklarının sefere açılmasına, T6 Tramvay hattının kapalı duraklarının sefere açılmasına, Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu Metrobüs duraklarının çift taraflı olarak sefere açılmasına karar verilmiştir" şeklinde yapıldı.

Öte yandan; "Kabataş-Taksim Meydan Füniküler hattının durdurulmasına devam edilmesine, ⁠İstiklal caddesi üzeri Nostalji tramvayın durdurulmasına devam edilmesine, Tünel Meydan-Karaköy arası Füniküler hattının durdurulmasına devam edilmesine, Taksim, Tarlabaşı, Ömer Hayyam ve Tepebaşı İETT Otobüs duraklarının (Şişli İstikameti ve Fatih İstikameti olmak üzere çift taraflı) seferlere durdurulmasına devam edilmesine karar verilmiştir" denildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.