İSTANBUL 17°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Kasım 2025 Cuma / 24 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,3341
  • EURO
    49,1961
  • ALTIN
    5583.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul trafiği çileden çıkardı: Yoğunluk yüzde 80'e çıktı
Güncel

İstanbul trafiği çileden çıkardı: Yoğunluk yüzde 80'e çıktı

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı. Trafik yoğunluğu, Cevizlibağ ve Ayvansaray'dan görüntülendi.

IHA14 Kasım 2025 Cuma 19:44 - Güncelleme:
İstanbul trafiği çileden çıkardı: Yoğunluk yüzde 80'e çıktı
ABONE OL

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı. Trafik yoğunluğu, Cevizlibağ ve Ayvansaray'dan görüntülendi.

Verilere göre, akşam saatlerinde şehrin her iki yakasında da trafik yoğunluğu saat 19.20 itibariyle yüzde 80'e kadar yükseldi. Mesai çıkışının başlamasıyla birlikte D-100 Karayolu, TEM Otoyolu ve bağlantı yollarında sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Cevizlibağ-Ayvansaray D-100 Karayolu'nda trafik adeta kilitlendi. Araçlar uzun kuyruklar oluştururken, sürücüler ilerlemekte zorluk çekti.

ÖNERİLEN VİDEO

ABD'de kargo uçağı faciası: Felaket anı anbean kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.