İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı. Trafik yoğunluğu, Cevizlibağ ve Ayvansaray'dan görüntülendi.

Verilere göre, akşam saatlerinde şehrin her iki yakasında da trafik yoğunluğu saat 19.20 itibariyle yüzde 80'e kadar yükseldi. Mesai çıkışının başlamasıyla birlikte D-100 Karayolu, TEM Otoyolu ve bağlantı yollarında sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Cevizlibağ-Ayvansaray D-100 Karayolu'nda trafik adeta kilitlendi. Araçlar uzun kuyruklar oluştururken, sürücüler ilerlemekte zorluk çekti.